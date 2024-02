Augusto Melo elogia Oliveira e explica negociação com Mano

Augusto Melo espera resolver logo questão com Mano Menezes - (crédito: Foto: Rodrigo Coca/Ag. Corinthians) Jogada10 Jogada10

O presidente do Corinthians, Augusto Melo, falou brevemente após o treino desta sexta-feira (9), no CT Joaquim Grava, o primeiro de António Oliveira à frente da equipe. Antes mesmo de ser anunciado oficialmente pelo Timão, o português já trabalhou e se apresentou aos novos companheiros. De acordo com o dirigente, as expectativas são altas e o trabalho do lusitano é digno de boas expectativas.

Além disso, o presidente também comentou as chances de António estrear já neste domingo, contra a Portuguesa. Augusto Melo espera contar com ele à beira do campo já neste fim de semana, mas não bateu o martelo. Ele disse, contudo, que um dos auxiliares (Bernardo Franco, Bruno Lazaroni, Diego Favarin ou Felipe Zilio) poderá ficar à frente da equipe.

“Foi ótimo, um ambiente muito bom, um coletivo maravilhoso. É uma pessoa muito simpática e capacitada, vai dar tudo certo. Temos, todos nós, grandes expectativas. Está todo mundo feliz e, se Deus quiser, sairemos dessa rápido. Se Deus quiser, ele (António) estreia domingo. Se não der, vai ser um auxiliar dele”, afirmou, à ESPN.

Otimismo por situação com Mano

Augusto Melo ainda citou a situação envolvendo Mano Menezes, demitido na última segunda-feira. Embora não haja uma certeza sobre a maneira como o clube pagará sua multa rescisória (de uma vez só ou mediante parcelas), na casa dos R$ 9 milhões, um acerto entre as partes é visto com otimismo:

“A conversa foi boa, a gente está tratando da melhor maneira possível. O Mano é um excelente profissional e a gente espera que ele aceite. Nós vamos pagar”.

