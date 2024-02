Jordânia x Qatar: onde assistir e escalações da final da Copa da Ásia

Musa Al-Taamari e Akram Afif, destaques de Jordânia e Qatar, estão confirmados - (crédito: Arte: Jogada10) Jogada10 Jogada10

Chegou a hora da grande final da Copa da Ásia. Afinal, neste sábado, Jordânia e Qatar se enfrentam pela decisão do principal torneio de seleções do continente asiático. Dessa forma, o duelo entre as equipes acontece no Estádio Lusail, no país qatari, às 12h (de Brasília).

Onde assistir

A partida, afinal, terá transmissão da ESPN 4 e do Star+ a partir das 16h45 (de Brasília). Como chega a Jordânia Em sua primeira decisão de Copa da Ásia, a Jordânia busca fazer história. Afinal, a equipe jogará contra os donos da casa, que chegam com favoritismo. O time de Hussein Ammouta, porém, quer seguir surpreendendo. Na semifinal, os jordanos eliminaram a Coreia do Sul. Como chega o Qatar Atuais campeões, os qataris querem o bicampeonato. Jogando em casa, no estádio onde aconteceu a final da Copa do Mundo de 2022, a equipe comandada pelo espanhol Tintín Márquez deseja mais um título para coroar a geração. A missão, porém, não será fácil. Na semifinal, o Qatar eliminou o Irã. JORDÂNIA X QATAR Copa da Ásia – Final

Data e horário: 10/02/2024, às 12h (de Brasília)

Local: Estádio Lusail, em Lusail (QAT)

JORDÂNIA: Abulaila; Nasib, Al-Arab e Marei; Haddad, Al-Rashdan, Al-Rawabdeh e Abu Hasheesh; Al-Taamari, Olwan e Al-Naimat. Técnico: Hussein Ammouta

QATAR: Barsham; Ro-Ro, Mendes, Mukhtar e Waad; Gaber, Fatehi, Al-Haydos e Ahmed; Ali e Afif. Técnico: Tintín Márquez

Árbitro: Ma Ning (CHN)

Assistentes: Zhou Fei (CHN) e Zhang Cheng (CHN)

Árbitro: Ma Ning (CHN)

Assistentes: Zhou Fei (CHN) e Zhang Cheng (CHN)

VAR: Fu Ming (CHN)