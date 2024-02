Leverkusen e Bayern fazem ‘final antecipada’ na Alemanha

Leverkusen alimenta sonho de, finalmente, conquistar a Bundesliga - (crédito: AFP via Getty Images) Jogada10 Jogada10

Neste sábado (10), uma ‘final antecipada’ vai parar a Alemanha: Bayer Leverkusen e Bayern de Munique, respectivamente líder e vice-líder da Bundesliga, irão se enfrentar. A bola rola às 14h30 (de Brasília), num jogo entre equipes separadas por apenas dois pontos. A equipe da casa é líder, com 52, contra 50 dos bávaros.

O Leverkusen ainda não perdeu, tendo apenas empatado dois jogos, vencendo os 18 restantes. Por outro lado, o Bayern tem o melhor ataque, com 59 gols, e o artilheiro (Harry Kane, com 24). Mas é possível esperar um grande jogo na BayArena, a exemplo do confronto do primeiro turno. Na altura, em Munique, deu empate em 2 a 2.

Quem vencer, fica um pouco mais perto do título, embora ainda falte mais que um terço do campeonato para o fim. O certo é que o time do Vale do Reno vive um momento ligeiramente melhor que o de seu rival, que perdeu recentemente, em casa, para o Werder Bremen. Para o Bayer Leverkusen, a chance de, enfim, ser campãeão alemão pela primeira vez é a melhor dos últimos 22 anos.

A 21ª rodada da Bundesliga ainda tem mais cinco jogos ocorrendo neste sábado.

CAMPEONATO ALEMÃO – 21ª RODADA

Sexta-feira (9/2)

Borussia Dortmund 3×0 Freiburg

Sábado (10/2)

Augsburg x Leipzig – 11h30

Werder Bremen x Heidenheim – 11h30

Borussia Mönchengladbach x Darmstadt – 11h30

Union Berlin x Wolfsburg – 11h30

Eintracht Frankfurt x Bochum – 11h30

Bayer Leverkusen x Bayern de Munique – 14h30

Domingo (11/2)

Stuttgart x Mainz – 11h30

Hoffenheim x Colônia – 13h30

Siga o Jogada10 nas redes sociais: Twitter, Instagram e Facebook.