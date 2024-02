Sport conta com gol bizarro para vencer o Treze na Copa do Nordeste

Deu frevo na Arena Pernambuco com a vitória do Sport sobre o Treze - (crédito: Foto: Divulgação Twitter @sportrecife - Paulo Paiva) Jogada10 Jogada10

O Sport garantiu a festa da torcida que compareceu na noite desta sexta-feira (9), na Arena Pernambuco. Em meio à folia que já toma conta do estado, o Rubro-Negro derrotou por 3 a 1 o Treze de virada, e com direito a um gol contra bizarro dos paraibanos.

O atacante Xande chegou a abrir o placar para o Galo, mas os anfitriões se beneficiaram de uma infelicidade de Rafael Castro para iniciar a reação em busca da vitória. O zagueiro tentou desviar um cruzamento de Felipinho e mandou contra a própria meta.

Artilheiro do time, Gustavo Coutinho assegurou a virada e nos acréscimos, Pedro Lima definiu o triunfo, o primeiro do Leão na Copa do Nordeste.

O Treze reclamou bastante de um lance no começo do jogo, quando Xande levou um tranco dentro da área e a arbitragem classificou como simulação e ainda advertiu o camisa 11 com o cartão amarelo.

Com o resultado, o Sport se recupera do tropeço para o Bahia na estreia e soma seus três pontos iniciais na tabela. Assim, passou a ocupar o segundo lugar do Grupo A. Contudo, poderá posições ao longo da rodada. Por outro lado, o Galo estaciona nos três pontos, em terceiro no Grupo B.

O Sport volta a campo na próxima quarta-feira, quando visita o Itabaiana, do Sergipe, novamente pelo Nordestão. No dia seguinte, o Treze recebe o CRB, em Campina Grande, também pela terceira rodada da competição regional.

Siga o Jogada10 nas redes sociais: Twitter, Instagram e Facebook.