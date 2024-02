Brasileiro marca e lidera sua equipe em vitória na Arábia Saudita

Teco em ação pelo Al Zulfi - (crédito: Foto: Divulgação/Al Zulfi) Jogada10 Jogada10

O Al Zulfi venceu mais uma partida na Second Division League, da Arábia Saudita, e se consolidou ainda mais na vice-liderança do Grupo A da competição. O triunfo desta sexta-feira foi contra o Al Taqdom, e a equipe do brasileiro Teco venceu por 4 a 1. Ele foi um dos destaques da partida, marcou um gol e deu assistência para outro. O meia comentou a vitória e a briga pelo acesso.

“Foi uma grande vitória, todo o time fez um grande jogo e conquistamos um placar bem elástico. Conseguimos impor o nosso ritmo desde o início da partida e, graças a Deus, conquistamos esses três pontos que são importantes na nossa luta pelo acesso. Estamos a quatro pontos do líder e acredito que a gente tem grandes chances de garantir essa vaga direta”, disse o brasileiro.

Com mais um gol marcado e uma assistência, Teco alcançou a marca de 13 participações em gols na temporada. São quatro gols marcados e nove assistências para gols dos seus companheiros. Na temporada 2021/22, quando defendeu o Al Jabalain, também da Arábia Saudita, Teco alcançou a marca de 14 participações em gols na temporada. Agora, porém, o capixaba espera quebrar a marca e ajudar o Al Zulfi a conquistar o acesso para a First Division League.

“Na atual temporada, já são 13 participações em gols. Isso me deixa muito feliz, porque mostra que tenho feito um bom trabalho e ajudado o meu time e os meus companheiros nas partidas. O meu pensamento é sempre no coletivo, mas a gente também tem as nossas metas e tenho a expectativa de poder alcançar mais participações em gols e aumentar ainda mais essa marca”, concluiu.

Siga o Jogada10 nas redes sociais: Twitter, Instagram e Facebook.