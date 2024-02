Bahia oficializa contratação de Estupiñán, que estava no futebol francês

Colombiano Oscar Estupiñan, com passagem pela seleção da Colômbia, é o novo reforço do Bahia - (crédito: Foto: Reprodução/Instagram) Jogada10 Jogada10

O Bahia oficializou nesta sexta-feira (9) a contratação do atacante Óscar Estupiñán, que pertence ao Hull City, da Inglaterra. O jogador de 27 anos já está em Salvador para fazer exames médicos e assinar o contrato. Ele chega por empréstimo até dezembro deste ano, com opção de compra ao final do contrato.

Estupiñán acumula passagens pelo Vitória de Guimarães, de Portugal, e o Denizlispor, da Turquia. Neste, último, atuou ao lado de Hugo Rodallega, ex-atacante do Tricolor baiano. Ao todo, anotou 38 gols em três temporadas anteriores à sua transferência para a Inglaterra.

Em razão do bom desempenho na temporada de 2022, entrou em lista de convocação para a seleção da Colômbia e atraiu o interesse do Hull City, que o contratou para a disputa da Championship. Foram 13 gols na liga de acesso à Premier League.

Natural de Cáli, o atacante apareceu para o futebol no Once Caldas. na América do Sul. Também defendeu a camisa do Barcelona de Guayaquil, do Equador.

Na temporada atual, Estupiñan atuava por empréstimo no Metz, da França. O novo reforço já deu início aos treinamentos no CT Evaristo de Macedo. O Bahia joga neste sábado (10), quando visita o River-PI, em Teresina, pela Copa do Nordeste.

???? Bastidores pro anúncio! As gravações com o centroavante Oscar Estupiñan na terra do melhor Carnaval do mundo ???? #PaixãoQueVibra pic.twitter.com/XnuG11BfwC — Esporte Clube Bahia (@ecbahia) February 9, 2024

