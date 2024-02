Atraso em voo impede Santos de fazer treino em campo

Peixe encara o Mirassol neste domingo (11) - (crédito: Foto: Raul Baretta/Santos FC) Jogada10 Jogada10

Um atraso no voo que levou o Santos a São José do Rio Preto, nesta sexta-feira (9), impediu que o elenco do Peixe pudesse treinar em campo. A equipe realizaria uma atividade com bola no clube Monte Líbano, mas a mudança de planos obrigou a um curto treino físico na academia do hotel.

O Santos treinou pela manhã no CT Rei Pelé e foi, posteriormente, ao Aeroporto de Congonhas. Mas a espera para decolar durou três horas e o elenco só conseguiu chegar em São José do Rio Preto depois das 15h. O treino em campo estava programado para as17h. Assim, a correria seria muito grande para um treino em campo e a comissão técnica decidiu alterar a programação.

Dessa forma, o elenco santista precisou mudar os planos e ficar no hotel, num treino que começou às 18h. Neste sábado, a equipe deverá realizar normalmente uma atividade em campo, na parte da manhã. No domingo, a equipe enfrenta o Mirassol, pela sétima rodada do Paulistão.

