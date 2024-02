Flamengo x Volta Redonda, AO VIVO, com a Voz do Esporte, às 14h30

Flamengo x Volta Redonda - (crédito: Foto: Arte Jogada10) Jogada10 Jogada10

É sábado de Carnaval. Mas a bola não para no Cariocão, afinal, neste 10/2, às 16h (de Brasília), o Flamengo enfrenta o Volta Redonda, em jogo adiado da terceira rodada do Estadual. O duelo será no Maracanã com previsão de casa muito cheia. O Rubro-Negro, com 12 pontos, assumirá a vice-liderança em caso de vitória. Já o Voltaço tem oito pontos e precisa vencer para seguir no sonho de alcançar a semifinal A Voz do Esporte transmite este duelo a partir das 14h30, iniciando com aquele esquenta que você já está acostumado. Nele, tudo o que rola no mundo da bola e as informações sobre o duelo no Maraca. Com a bola rolando, Diego Mazur estará na narração.