Fabinho é taxativo no Corinthians: ‘Inadmissível ter 5 derrotas seguidas’

Fabinho ressaltou a necessidade de fazer contratações para reforçar o time - (crédito: Foto: Reprodução de vídeo Corinthians)

Fabinho Soldado, novo executivo de futebol do Corinthians, assumiu o cargo oficialmente neste sábado (10/2), embora já estivesse na função há duas semanas. Assim, ele falou sobre a situação complicada do clube no momento em que amarga cinco derrotas consecutivas.

“É inadmissível”, afirmou, sem meias palavras.

O executivo, um dos responsáveis pela contratação de Antonio Oliveira, disse que conversou com o técnico sobre a dificuldade de reforçar a equipe. Dessa forma, para Fabinho, é necessário agir com criatividade na busca por reforços.

“Vamos precisar ser criativos para fazer contratações pontuais e importantes para que tenhamos um elenco mais qualificado. Olhar dentro do elenco e (fazer) formatação de quantidade, posição e qualidade”, afirmou.

Fabinho cita contratação em breve de Matheuzinho

De acordo com Fabinho, a contratação do lateral Matheuzinho está quase certa.

“Estamos conversando com o Flamengo e esperamos resolver essa situação. O atleta está ansioso para estar com a gente. Estamos por detalhes”, afirmou.

Outra contratação na mira é a do meia-atacante Igor Coronado. Mas Fabinho não bateu o martelo.

“A gente passa por vários nomes. O Igor é analisado com tantos atletas”, disse.

Prazo para reforços de olho no número de jogos

Ele ressaltou que o Corinthians tem prazo para garantir os reforços.

“Minha primeira data é 16. As outras datas, a janela, tem até o dia 22 a Copa do Brasil. O trabalho está bem direcionado”.

Fabinho enfatizou o quanto uma equipe reforçada será determinante para o êxito do time.

“Para fazer 70 jogos no ano é preciso ter elenco, base, estamos atentos aos detalhes. Temos que olhar para frente”, concluiu.

