Ponte Preta x São Paulo, AO VIVO, com a Voz do Esporte, às 16h30

Ponte Preta x São Paulo - (crédito: Foto: Arte Jogada10) Jogada10 Jogada10

Ponte Preta e São Paulo se enfrentam neste sábado (10/2), às 18h (de Brasília), no Moisés Lucarelli, pela sétima rodada do Campeonato Paulista. O Tricolor ainda está invicto, lidera o Grupo ( (13 pontos) e pode assumir a liderança da classificação geral em caso de vitória. Por outro lado, a Macaca é a segunda colocada do Grupo B e espera se manter na zona de classificação do mata-mata.

A Voz do esporte fará a sua tradicional cobertura raiz deste duelo e a transmissão começa às 16h30, com um esquenta que te deixará por dentro de tudo o que vai rolar. Ennio Ricanelo estará na narração.