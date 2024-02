Vasco perde em casa na estreia de novo patrocínio do Feminino

Vasco sofreu derrota quase no fim do jogo contra Botafogo em São Januário - (crédito: Foto: Beatriz Palmieri-Botafogo) Jogada10 Jogada10

O Vasco perdeu para o Botafogo por 1 a 0, neste sábado (10/2), na estreia da Copa Rio Feminina. O jogo estava empatado até os 40 minutos do segundo tempo, quando Jordana, do time visitante, decretou a derrota vascaína em pleno São Januário.

Apesar do placar negativo, a partida da Copa Rio, competição que funciona como um termômetro para a formação dos times no começo da temporada, teve um fator positivo para o Vasco. Afinal, o time feminino começou a ter o maior patrocínio de sua história.

Vasco tem maior patrocínio do Feminino na Colina

Assim, o Guaraná Antarctica é a nova empresa que injeta dinheiro no Gigante da Colina, via lei de incentivo fiscal. O anúncio do apoio saiu em dezembro de 2023, quando ficou acertado que a Ambev (dona do guaraná Antarctiva) iria direcionar R$ 1 milhão para o futebol feminino, enquanto a Tim, empresa de telefonia, ficaria responsável pelo suporte às categorias de base com R$ 3 milhões.

Para contar com o apoio da Ambev, o Vasco precisou atestar que está em boas condições financeiras. O Guaraná Antarctica já foi patrocinador da Seleção Brasileira feminina e do Brasileirão Feminino, em 2021 e 2022. E, ainda na área esportiva, também dá auxílio à ONG Meninas em Campo, que forma novas jogadoras e que, desde 2023, lançou 52 no mercado profissional.

Copa Rio Feminina é termômetro para temporada

A Copa Rio Feminina foi criada em 2023 pela Federação do Estado do RJ. Assim, os quatro grandes da cidade se enfrentam em turno e returno. Dessa forma, além do Vasco, estão no páreo Botafogo, Flamengo e Fluminense. Ganha o título quem fizer mais pontos após as seis partidas.

A estreia da Copa Rio Feminina de 2024 foi no dia 3/2 com vitória do Flamengo sobre o Fluminense por 3 a 0. Os gols foram de Darlene, Cristiane e Naná, no Estádio Luso-Brasileiro, na Ilha do Governador.

