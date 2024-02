Tottenham vira e volta ao G4 da Premier League

Fera do Brighton, Facundo Buonanotte, de verde, faz falta em Maddison, do Tottenham - - (crédito: Foto: Justin Tallis/AFP via Getty Images) Jogada10 Jogada10

O Tottenham recebeu o Brighton, neste sábado (10/2) pela 24ª rodada do Campeonato Inglês. Mesmo jogando em seus domínios, viu o rival dominar boa parte do jogo. Mas fez valer o fator casa e, graças a um gol aos 50 da etapa final, venceu de virada, por 2 a 1. O Brighton saiu na frente com Pascal Gross, de pênalti. Os Spurs empataram na etapa final, com Sarr. Nos acréscimos, em jogada iniciada por Richarlison e com passe de Son (em seu primeiro jogo pelo Tottenham em 2024), Brenna Johnson fez o gol da virada.

Com a vitória, o Tottenham vai aos 47 pontos, em quarto lugar (zona da Champions). Mas o Aston Villa, ainda pode ultrapassá-lo nesta rodada. O Brighton é o oitavo, com 35 pontos.

Veja aqui a tabela de classificação da Premier League

Brighton na frente

O Brighton começou mostrando as suas armas logo aos 30 segundos, Welbeck avançou pela direita superando a marcação de Van der Ven e Udoigie e chutou para grande defesa de Vicario. Welbeck seguiu levando a melhor sobre a zaga do Tottenham e, aos 17 minutos, foi derrubado por Van der Ven. Pênalti. Como o artilheiro brasileiro João Pedro nao jogou, Pascal Gross cobrou e fez 1 a 0. O Brighton foi sempre perigoso. Contudo, o Tottenham teve grandes oportunidades e lamentou não saindo com o empate. Richarlison perdeu uma na cara do gol, chutando em cima do goleiro Steele. Maddison e Kulusevski também desperdiçaram ótima oportunidade.

Virada do Tottenham na raça

Na etapa final, o Tottenham voltou bem melhor e chegou ao empate quando Sarr fez grande jogada pela direita e cruzou para Richarlison. O zagueiro Dunk se antecipou para cortar e a bola foi na trave. Mas voltou para Sarr deixar tudo igual. O jogo ficou em aberto e acabou decidido nos acréscimos, aos 50 minutos. Richarlison recebeu a bola, avançou, e tocou para Son (que entrara no segundo tempo) e o sul-coreano cruzou para a conclusão de Brennan Johnson.

Jogos da 24ª rodada do Campeonato Inglês

(Horário de Brasília)

Sábado (10/2)

Manchester City 2×0 Everton

Tottenham 2×1 Brighton

Wolverhampton x Brentford

Fulham x Bournemouth

Luton Town x Sheffield United

Liverpool x Burnley

Nottingham x Newcastle – 14h30

Domingo (11/2)

West Ham x Arsenal – 11h

Aston Villa x Manchester United – 13h30

Crystal Palace x Chelsea – 17h

Siga o Jogada10 nas redes sociais: Twitter, Instagram e Facebook.