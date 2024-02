Internazionale vence Roma e abre sete pontos na liderança

Internazionale vence a Roma e dá mais um passo rumo ao 20º título italiano - (crédito: Foto: ALBERTO PIZZOLI/AFP via Getty Images) Jogada10 Jogada10

Doce rotina! A líder Internazionale de Milão derrotou a Roma por 4 a 2 neste sábado (10), na capital italiana, em partida válida pela 24ª rodada do Campeonato Italiano. Os gols da Cobra foram marcados por Acerbi, Thuram, Angelino (contra) e Bastoni, enquanto Mancini e El Shaarawy fizeram para a Loba em jogo que teve duas viradas.

Com o resultado, a Internazionale mantém-se na liderança, com 60 pontos, sete acima da Juventus. Na última semana, aliás, a Inter venceu a Velha Senhora. No momento, as duas equipes têm 23 pontos. A Juve ainda jogará na rodada, mas a Inter ainda deve uma partida da 21ª rodada, contra a Atalanta, em Milão. Esta, por sua vez, será paga no dia 28 de fevereiro.

A Atalanta, aliás, está em quarto lugar, com 39 pontos em 22 jogos e vê a Roma no retrovisor. A Loba tem 38 pontos. A terceira posição é do Milan, com 49 pontos. Atual campeão, o Napoli é apenas o oitavo colocado, com 35 pontos em 22 jogos.

A Internazionale começou superior. Aos 15, Barella teve uma oportunidade, mas o chute foi bloqueado. No minuto seguinte, Acerbi marcou de cabeça, em cobrança de escanteio. Inicialmente, o tento foi anulado, mas confirmado pouco depois. No entanto, a Roma apertou e empatou aos 27. Aliás, o tento também nasceu em bola parada, afinal, Pellegrini bateu falta, e Mancini anotou também de cabeça.

Os visitantes tiveram duas boas oportunidades com Dimarco, enquanto Dybala respondeu para os mandantes. No entanto, quem marcou foi El Shaarawy. Em contra-ataque, o italiano de origem egípcia recebeu de Pellegrini, invadiu a área e balançou as redes depois da bola bater no travessão e na trave: 2 a 1. Vale lembrar que a Internazionale tinha sofrido apenas 10 tentos em toda a competição.

Inter vira e garante mais três pontos

Após o susto, a Internazionale voltou do intervalo mostrando o seu melhor futebol, reforçando o porquê de liderar a competição. Aos quatro, cobrou falta com perigo, mas Rui Patrício fez grande defesa. No lance seguinte, Thuram empatou para a Inter após bom cruzamento de Darmian.

Neste embalo, a equipe milanesa fez o terceiro, com Angelino marcando contra. O espanhol tentou cortar um cruzamento, mas acabou empurrando para as redes do lado errado, aos 10. A Internazionale, então, passou a administrar o resultado, mas o time comandado por Simone Inzaghi ainda marcou nos acréscimos. Afinal, Bastoni fez 4 a 2 com assistência de Arnautovic.

Próximos compromissos

A Inter de Milão agora recebe a Salernitana na próxima sexta-feira (16), às 17h. Dessa forma, a Internazionale tem uma grande chance, na teoria, de se aproximar ainda mais do título di Scudetto. Já na outra terça-feira (20), a Inter pega o Atlético de Madrid, na Itália, pela ida das oitavas de final da Champions League.

A Roma, por sua vez, visita o Feyenoord na próxima quinta-feira (15), às 14h45, pela ida da segunda fase da Liga Europa. Já no Italiano, a Loba pega o Frosinone fora de casa no próximo dia 18.

