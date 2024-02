West Ham x Arsenal: onde assistir, escalações e arbitragem

Arsenal bateu na trave e ficou com o vice na temporada passada - (crédito: Foto: Ian Kington/IKIMAGES/AFP via Getty Images) Jogada10 Jogada10

A bola vai rolar para mais um jogo da Premier League. Afinal, neste domingo, o Arsenal visita o West Ham pela 24ª rodada do Campeonato Inglês. O duelo entre as equipes acontece no Estádio Olímpico, em Londres, às 11h (de Brasília).

Onde assistir

A partida, afinal, terá transmissão da ESPN e do Star+ a partir das 11h (de Brasília). Como chega o West Ham Depois de um grande início de competição, onde chegou a brigar pelas primeiras posições, o West Ham vem oscilando. Os Hammers, aliás, não venceram nenhum dos últimos quatro jogos e agora querem se recuperar diante de um rival local. A missão, contudo, não será fácil. A equipe de David Moyes está na oitava colocação, com 36 pontos. Como chega o Arsenal Os Gunners vêm de três vitórias consecutivas depois de um período nebuloso. Brigando pelo título, afinal, o Arsenal sabe que uma vitória é fundamental. O clube está na terceira colocação, com 49 pontos, cinco a menos que o líder Liverpool. WEST HAM X ARSENAL Premier League 2023/24 – 24ª rodada

Data e horário: 11/02/2024, às 11h (de Brasília)

Local: Estádio Olímpico, em Londres (ING)

WEST HAM: Areola; Coufal, Zouma, Aguerd e Emerson Palmieri; Soucek, Álvarez, Johnson, Ward-Prowse e Kudus; Bowen. Técnico: David Moyes

ARSENAL: Raya; White, Saliba, Gabriel Magalhães e Tomiyasu; Odegaard, Declan Rice e Jorginho; Saka, Trossard e Gabriel Martinelli. Técnico: Mikel Arteta

Árbitro: Craig Pawson

Assistentes: Marc Perry e Steve Meredith

VAR: John Brooks Siga o Jogada10 nas redes sociais: Twitter, Instagram e Facebook.