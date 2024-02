Aston Villa x Manchester United: onde assistir, escalações e arbitragem

Jovens do Manchester United têm se destacado nos últimos jogos - (crédito: Foto: Paul Ellis/AFP via Getty Images) Jogada10 Jogada10

A bola vai rolar para mais um jogo da Premier League. Afinal, neste domingo, o Manchester United visita o Aston Villa pela 24ª rodada do Campeonato Inglês. O duelo entre as equipes acontece no Villa Park, em Birmingham, às 13h30 (de Brasília).

Onde assistir

A partida, afinal, terá transmissão da ESPN e do Star+ a partir das 13h30 (de Brasília). Como chega o Aston Villa Em grande temporada, o Aston Villa está em quinto e sonha com uma classificação para a próxima Champions League. Para isso, porém, vencer neste domingo é de extrema importância. O time de Unai Emery, contudo, sabe que terá dificuldades. Como chega o Manchester United Os Diabos Vermelhos vêm oscilando e tentando chegar na parte de cima da classificação. Em sexto, o time de Ten Hag tem 38 pontos, mas está oito pontos atrás dos Villans, que estão em quinto. Ou seja, vencer neste domingo é importante para encurtar a distância na tabela. ASTON VILLA X MANCHESTER UNITED Premier League 2023/24 – 24ª rodada

Data e horário: 11/02/2024, às 13h30 (de Brasília)

Local: Villa Park, em Birmingham (ING)

ASTON VILLA: Dibu Martínez; Cash, Pau Torres, Lenglet e Moreno; Douglas Luiz, Kamara, Diaby, Tielemans e McGinn; Watkins. Técnico: Unai Emery

MANCHESTER UNITED: Onana; Dalot, Maguire, Varane e Luke Shaw; Mainoo, Casemiro, Garnacho, Bruno Fernandes e Rashford; Hojlund. Técnico: Erik ten Hag

Árbitro: Rob Jones

Assistentes: Ian Hussin e Richard West

VAR: David Coote Siga o Jogada10 nas redes sociais: Twitter, Instagram e Facebook.