Ex-Santos e Vasco, Rwan conquista título na Bulgária

O brasileiro Rwan, ex-Santos e Vasco, conquistou a taça da Supercopa da Bulgária, neste sábado (10), pelo Ludogorets. O clube venceu o CSKA Sofia nos pênaltis por 4 a 2, após empate por 1 a 1 no tempo regulamentar. Inclusive, este foi o primeiro título na carreira do atacante, que já marcou nove gols em 29 jogos nesta temporada.

“É uma sensação única, indescritível. Meu primeiro título, fico muito feliz por estar vivendo esse momento. Me esforço muito, todos os dias e estou colhendo os frutos dessa dedicação. Mas, agora é comemorar com meus companheiros essa conquista. A Supercopa é um título importante e difícil, por ser apenas um jogo, a concentração tem que ser redobrada, mas conseguimos manter o foco e fomos premiados com esse título”, disse Rwan.

“Me sinto abençoado por estar no Ludogorets, acho que o título veio para coroar esse momento. Estou feliz aqui e é uma honra poder ser campeão aqui e saber que levantei uma taça com uma equipe que acredita em mim desde o momento em que cheguei ao clube. Mas, ainda quero mais!”, completou.

