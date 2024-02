Bruno Guimarães faz dois na vitória do Newcastle

Bruno Guimarães fez dois gols no 3 a 2 do Newcastle sobre o Nottingham - (crédito: Foto: Reprodução de vídeo Premier League) Jogada10 Jogada10

Bruno Guimarães estava iluminado neste sábado (10/2) na vitória por 3 a 2 do Newcastle sobre o Nottingham Forest, fora de casa, no City Ground. Afinal, neste jogo pela 24ª rodada do Campeonato Inglês, o brasileiro fez dois golaços, o primeiro e o terceiro de seu time (abrindo e fechando o placar). O zagueiro Schar fez o outro gol dos Magpies. Já para o Nottingham, os gols doram de Elanga e Hudson-Odoi.

Assim, o Newcastle se mantem próximo da zona de classificação às ligas europeias. Afinal, está com 36 pontos, em sétimo lugar. Já o Nottingham vive situação muito delicada. Apenas 21 pontos, em, 16º lugar. Dois pontos à frente do primeiro dentro da zona de rebaixamento (Everton).

Veja aqui a tabela de classificação do Campeonato Inglês

Ótimo primeiro tempo

O jogo ainda estava na fase de estudos quando, aos dez, após chuveirinho na área em lançamento pela direita, Bruno Guimarães apareceu livre na segunda trave e concluiu para o gol, abrindo o placar para o Newcastle.

Aos 25 minutos, Elanga, que não estava se saindo bem, empatou o jogo para os donos da casa. Num conta-ataque, Gibbs-White fez um lançamento rasteiro para Elanga, que entrou entre os zagueiros e tocou na saída do goleiro. O jogo pegou fogo, com os times buscando finalizar a todo custo. Aos 43, num chuveirinho,o zagueiro Botman deu assistência para seu companheiro de zaga Schar bater e recolocar o Newcastle na frente. Contudo, dois minutos depois, Hudson-Odoi triangulou com Domínguez e, da entrada da área bateu para deixar tudo igual mais uma vez. Assim, 2 a 2 no primeiro tempo em que o Newcastle teve a bola (69%), mas finalizações parelhas (Newcastle 6 a 5).

Bruno Guimarães garante os três pontos

O segundo tempo mostrou um Newcastle mais bem postado. Mas com o Nottingham conseguindo entrar na área rival om perigo. Awoniyi chegou a fazer um bonito gol para os donos da casa. Mas corretamente anulado por impedimento. Já o Newcastle teve mais sorte. Um erro do Nottingham num corte de bola perto da sua área deu a oportunidade para Bruno Guimarães dominar e chutar com muita categoria para fazer 3 a 2 para os visitantes.

Atrás do placar, o Nottingham tentou ser mais ofensivo. Contou com isso com o jogo mais fechado do Newcastle. Mas o placar não foi mais alterado. Festa para o Newcaslte: aplausos para Bruno Guimarães.

Jogos da 24ª rodada do Campeonato Inglês

(Horário de Brasília)

Sábado (10/2)

Manchester City 2×0 Everton

Tottenham 2×1 Brighton

Wolverhampton 0x2 Brentford

Fulham 3×1 Bournemouth

Luton Town 1×3 Sheffield United

Liverpool 3×1 Burnley

Nottingham 2×3 Newcastle

Domingo (11/2)

West Ham x Arsenal – 11h

Aston Villa x Manchester United – 13h30

Crystal Palace x Chelsea – 17h

