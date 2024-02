Sporting x Braga: onde assistir, escalações e arbitragem

Braga eliminou o Sporting na Taça da Liga de Portugal no fim de janeiro - (crédito: Foto: Divulgação/Sporting) Jogada10 Jogada10

A bola vai rolar para mais um jogo do Campeonato Português. Afinal, neste domingo, o Sporting recebe o Braga pela 21ª rodada da Primeira Liga. Dessa forma, o duelo entre as equipes acontece no Estádio José Alvalade, na capital de Lisboa, às 15h (de Brasília).

Onde assistir

A partida, afinal, terá transmissão da ESPN 2 e do Star+ a partir das 15h (de Brasília). Como chega o Sporting O Sporting é vice-líder no momento, mas tem um jogo a menos que o Benfica. O rival lisboeta lidera a competição, porém os Leões podem recuperar a posição quando igualar o número de partidas. Para este domingo, a partida terá um gostinho de revanche, já que o Braga eliminou o time de Lisboa recentemente na Taça da Liga de Portugal. Como chega o Braga Tentando classificação para a Champions League, o Braga não terá vida fácil. Afinal, contra um dos líderes, o time de Artur Jorge não é favorito. O clube, entretanto, tenta novamente vencer o Sporting, como foi na campanha do título da Taça da Liga. SPORTING X BRAGA Primeira Liga 2023/24 – 21ª rodada

Data e horário: 11/02/2024, às 15h (de Brasília)

Local: Estádio José Alvalade, em Lisboa (POR)

SPORTING: Adán; Quaresma, Coates e Gonçalo Inácio; Esgaio, Hjulmand, Pote, Santos, Trincão e Edwards; Gyökeres. Técnico: Rúben Amorim

BRAGA: Matheus; Gómez, José Fonte, Paulo Oliveira e Borja; João Moutinho, Zalazar, Carvalho, Horta e Djaló; Abel Ruiz. Técnico: Artur Jorge

Árbitro: António Nobre

Assistentes: Paulo Brás e Nelson Pereira

VAR: Artur Soares Dias Siga o Jogada10 nas redes sociais: Twitter, Instagram e Facebook.