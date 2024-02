Nigéria x Costa do Marfim: escalações e onde assistir

Nigéria e Costa do Marfim disputam o título da Copa Africana de Nações - Fotos: Divulgação/NFF/FIF - (crédito: Fotos: Divulgação/NFF/FIF) Jogada10 Jogada10

Nigéria e Costa do Marfim disputam a grande final da Copa Africana de Nações neste domingo (11), às 17h, no Estádio Olímpico de Ebimpé, na capital da Costa do Marfim. As seleções que já se enfrentaram no Grupo A da competição agora se reencontram na briga pelo título. O Egito é o maior campeão, com 7 taças no currículo. O último campeão da edição de 2021 foi o Senegal, que venceu o Egito na final.

Como chega a Nigéria

Em busca do tetra, a Nigéria está invicta na Copa Africana de Nações e vem de uma classificação nos pênaltis após empatar com a África do Sul na semifinal. Além disso, a equipe conta com jogadores renomados no futebol europeu como Victor Osimhen, Ademola Lookman e Alex Iwobi.

Como chega a Costa do Marfim

Por outro lado, a Costa do Marfim é o país sede da Copa Africana de Nações e conseguiu se recuperar de um início ruim na fase de grupos que, inclusive, custou a demissão do técnico francês Jean-Louis Gasset. Assim, a seleção venceu a República Democrática do Congo por 1 a 0 na semifinal e garantiu a vaga para a decisão.

Além disso, o grande destaque da Costa do Marfim é o atacante Sébastien Haller, do Borussia Dortmund, que anotou o gol da vitória na semifinal.

Dessa maneira, a Costa do Marfim conta com o apoio de seus torcedores para ir em busca do terceiro título da Copa Africana de Nações.

Nigéria x Costa do Marfim

Final da Copa Africana de Nações

Data e horário: domingo, 11/02/2024, às 17h (de Brasília)

Local: Estádio Olímpico de Ebimpé, capital da Costa do Marfim

Nigéria: Nwabah; Ekong, Ajayi e Bassey; Zaidu, Onyeka, Iwobi e Ola Aina; Lookman, Osimhen e Moses Simon. Técnico: José Peseiro.

Costa do Marfim: Yahia Fofana; Singo, Willy Boly, Evan Ndicka e Konan; Seri, Kessié e Seko Fofana; Simon Adingra, Sébastien Haller, Max Gradel. Técnico: Emerse Faé.

Onde assistir: Band

