Vitória de Guimarães x Benfica: onde assistir, escalações e arbitragem

Benfica briga pelo título com o rival Sporting - (crédito: Foto: Miguel Riopa/AFP via Getty Images)

A bola vai rolar para mais um jogo do Campeonato Português. Afinal, neste domingo, o Benfica visita o Vitória de Guimarães pela 21ª rodada da Primeira Liga. Dessa forma, o duelo entre as equipes acontece no Estádio Dom Afonso Henriques, às 17h30 (de Brasília).

Onde assistir

A partida, afinal, terá transmissão da ESPN 3 e do Star+ a partir das 17h30 (de Brasília). Como chega o Vitória de Guimarães O Vitória de Guimarães sonha com classificação para a Champions League, mas sabe que a missão no campeonato não é fácil. A equipe de Álvaro Pacheco está em quinto, com 39 pontos, mas uma vitória pode fazer o clube entrar na zona da Uefa. Como chega o Benfica Em busca do bicampeonato, o Benfica lidera a competição, mas tem um jogo a mais que o Sporting, vice-líder. O time de Roger Schmidt sabe que não pode dar bobeira e que precisa seguir vencendo e secando o rival. VITÓRIA DE GUIMARÃES X BENFICA Primeira Liga 2023/24 – 21ª rodada

Data e horário: 11/02/2024, às 17h30 (de Brasília)

Local: Estádio Dom Afonso Henriques, em Guimarães (POR)

VITÓRIA DE GUIMARÃES: Chalres; Borevkovic, Fernandes e Ribeiro; Gaspar, Händel, Tiago Silva e Mangas; Mendes, André Silva e Jota Silva. Técnico: Álvaro Pacheco

BENFICA: Trubin; Bah, António Silva, Otamendi e Morato; João Neves, Florentino, Di María, Rafa Silva e Aursnes; Arthur Cabral. Técnico: Roger Schmidt

Árbitro: Luís Godinho

Assistentes: Rui Teixeira e Pedro Mota

VAR: Hugo Miguel