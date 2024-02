Flamengo cai na folia e vence o Volta Redonda no Maraca - (crédito: Jogada10) Jogada10 Jogada10

O Flamengo derrotou o Volta Redonda, neste sábado (10) de Carnaval, por 3 a 0, em jogo adiado da terceira rodada do Campeonato Carioca. Dessa forma, o Rubro-Negro chegou aos 15 pontos e assumiu a vice-liderança da competição, atrás apenas do Fluminense, que tem 17. Um gol precoce de Gabriel Barbosa, o Gabigol, além de tentos de Pedro e Ayrton Lucas, definiram o placar e a festa da torcida, que compareceu em bom número ao Maracanã.

Primeiro tempo

O baile rubro-negro começou cedo, apesar do piso do salão, isto é, o gramado do Maracanã, estar em condições ruins. Gabigol ficou livre após passe de Luiz Araújo, mas chutou fraquinho para defesa de Paulo Henrique. Luiz, aliás, foi o grande nome do primeiro tempo, criando as melhores jogadas. Numa delas, aos oito minutos, o ponta cruzou de trivela e Gabigol só complementou para fazer 1 a 0. E o segundo gol quase saiu, em lance parecido, mas o goleiro do Voltaço defendeu. O time visitante assustou, em chute de Vini Moura que passou perto da trave, mas as melhores chances ainda foram do Fla, com Bruno Henrique e Luiz Araújo, obrigando Paulo Henrique a outra bonita defesa.

Segundo tempo

E Paulo Henrique acabaria evitando o que poderia ser uma goleada. De fato, ele voltou a aparecer em chutes perigosos de Ayrton Lucas e Victor Hugo, já na segunda etapa. O Volta Redonda, por outro lado, assustou o Flamengo quando Sanchez acertou a trave: Ítalo perdeu a chance, na sequência. O Rubro-Negro caiu de produção, mas melhorou após a parada técnica. Arrascaeta chegou a marcar, após jogada de Pedro, mas o gol foi anulado.

Até que Bruno Barra errou na defesa e fez pênalti sobre o uruguaio. Pedro bateu e Paulo Henrique defendeu, mas se adiantou e a cobrança acabou repetida, com o camisa 9 rubro-negro anotando o segundo. No fim, ainda houve tempo para Arrascaeta fazer bonita jogada e desmarcar Ayrton Lucas, que chutou para definir o placar final e começar o carnaval rubro-negro.

FLAMENGO 3×0 VOLTA REDONDA

Campeonato Carioca – 3ª rodada

Data: 10/02/2024, às 16h (de Brasília)

Local: Maracanã, no Rio de Janeiro (RJ)

FLAMENGO: Matheus Cunha; Wesley, Fabrício Bruno, David Luiz e Ayrton Lucas; Allan, Victor Hugo e De La Cruz; Luiz Araújo, Gabi e Bruno Henrique. Técnico: Tite.

VOLTA REDONDA: Paulo Henrique; Wellington Silva, Augusto, Bruno Barra e Sanchez; Léo Silva, Danrley e Robinho; Vinícius Moura, Ítalo e MV. Técnico: Felipe Loureiro.

Árbitro: Felipe da Silva Gonçalves Paludo

Auxiliares: Thiago Henrique Neto Corrêa Farinha e Diego Luiz Couto Barcelos

VAR: Carlos Eduardo Nunes Braga

Cartões amarelos: David Luiz, Fabrício Bruno, Pulgar (FLA); Wellington Silva, Sanchez (VOL)

Gols: Gabi, 8’/1°T (1-0); Pedro (pênalti), 38’/2°T (2-0); Ayrton Lucas, 47’/2°T (3-0)

Siga o Jogada10 nas redes sociais:Twitter,InstagrameFacebook.