Grêmio joga mal e empata com o São Luiz em casa

Grêmio empata em 1 a 1 com o São Luiz e pode ver o Inter o igualar na pontuação - (crédito: Foto: Divulgação / Grêmio)

Em partida que abriu a 7ª rodada do Campeonato Gaúcho, o Grêmio empatou em 1 a 1 em casa com o São Luiz, neste sábado (10). Lucas Souza abriu o placar para o time de Ijuí, enquanto Everton Galdino, perto dos acréscimos, deu números finais na Arena.

Com o resultado, o Grêmio segue na liderança, com 16 pontos. No entanto, ele pode ser ultrapassado pelo arquirrival, afinal, o Inter entra em campo neste domingo (11) e soma 13 pontos. Os grandes clubes do estado, inclusive, vão se enfrentar daqui a 15 dias (25), no Beira-Rio, pela 10ª e penúltima rodada. Até lá, porém, o Grêmio visita o Ypiranga e recebe o Santa Cruz nos dias 14 e 17 deste mês. O São Luiz, por sua vez, está em sexto lugar, com oito pontos. Vale lembrar que os oito primeiros avançam para o mata-mata.

Com muito calor em Porto Alegre, a partida começou muito carente de emoções. Aliás, a primeira etapa teve duas pausas para hidratação (e uma na segunda). A primeira grande chegada foi aos 8, quando Reinaldo fez linda jogada pela linha de fundo e cruzou para André, que chutou para fora.

Pouco depois, João Pedro Galvão perdeu duas boas chances para o Grêmio. Aos 26, foi outra, talvez a que mais tenha irritado a torcida. Afinal, ele entrou na área, driblou um marcador do São Luiz e ficou na cara com o goleiro Raul, mas chutou para fora. No lance seguinte, o São Luiz respondeu com chute de Vini Peixoto na trave.

Ainda no primeiro tempo, o centroavante do Grêmio cabeceou duas bolas para fora. Além disso, o Tricolor teve duas cobranças de falta. Na primeira, Reinaldo levou perigo. Na segunda, porém, Cristaldo parou na barreira. Aos 43, Jhonata Robert saiu lesionado. Gustavo Nunes entrou em seu lugar.

O Grêmio voltou sonolento para o segundo tempo. Assim, viu o São Luiz abrir 1 a 0 aos 13. Afinal, Pian cruzou, Borasi tocou de cabeça para Lucas Souza, que abriu o placar para a equipe de Ijuí. O autor do gol, inclusive, tinha acabado de entrar em campo.

O Tricolor, inclusive, só foi finalizar em direção ao gol na segunda etapa aos 18, com Pepê, sem força, de fora da área. Dois minutos depois, Nathan cruzou na medida para André Henrique, que cabeceou para fora. Apesar das chegadas, o Grêmio não demonstrava que iria balançar as redes.

Dessa forma, o treinador Renato Gaúcho tirou a dupla histórica de zaga Geromel e Kannemann, lançando o volante Dodi e o meia Rubens. Dessa forma, o Tricolor terminou a partida com Dodi e Villasanti na zaga. Quando a partida caminhava para o empate, Gustavo Nunes encontrou Everton Galdino na área, que marcou de “casquinha”.

GRÊMIO 1 X 1 SÃO LUIZ

Campeonato Gaúcho – 7ª rodada

Data: 10/02/2024, às 16h30 (de Brasília)

Local: Arena do Grêmio, em Porto Alegre (RS)

GRÊMIO: Marchesin; João Pedro, Geromel (Dodi, aos 27’/2°T) , Kannemann (Rubens, aos 27’/2°T) e Reinaldo; Villasanti, Pepê, Cristaldo (Nathan – Intervalo) e Jhonata Robert (Gustavo Nunes, aos 43’/1°T); André e João Pedro Galvão (Everton Galdino, aos 13’/2°T) Técnico: Renato Gaúcho

SÃO LUIZ: Raul; João Victor (Wesley, aos 18’/2°T) , Ricardo Thalheimer, Bruno Jesus e Márcio Duarte; Lucas Hulk, Gabriel Davis (Mateus Santana, aos 29’/2°T) e Guilherme Dal Pian (Felipe Baiano, aos 18’/2°T); Vini Peixoto (Lucas Souza, aos 12’/2°T) , Gabriel Pereira e Borasi (Ramires, aos 29’/2°T) Técnico: Alessandro Telles

Gols: Lucas Souza, aos 18’/2°T (0-1) e Everton Galdino, aos 43 ‘/2°T (1-1)

Cartão Amarelo: Borasi e Wesley (SAO)

Cartão Vermelho: –

