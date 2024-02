Francês: PSG vence Lille de virada e amplia vantagem na liderança - (crédito: Jogada10) Jogada10 Jogada10

Anotou a placa? O PSG venceu o Lille por 3 a 1, de virada, neste sábado (10), e disparou na liderança do Campeonato Francês. Yusuf Yazici abriu o placar para os visitantes, mas Gonçalo Ramos, Alexsandro (contra) e Kolo Muani garantiram o triunfo no Parque dos Príncipes, pela 21ª rodada da Ligue 1. Dessa maneira, o clube de Paris abriu uma vantagem de 11 pontos para o vice-líder Nice.

Com o resultado, o PSG chegou aos 50 pontos e ampliou sua “gordura” na liderança do Campeonato Francês, embora tenha uma partida a mais que o vice-líder Nice, com 39.

Real Madrid goleia Girona com golaços de Vini Jr e Rodrygo

Por outro lado, o Lille até começou bem o jogo, mas não conseguiu suportar a pressão do PSG, que é mais qualificado tecnicamente. Assim, o clube segue como quarto colocado, com 35 pontos, e pode perder uma posição no decorrer desta rodada. Isto porque o Monaco, em quinto, está empatado na tabela e ainda terá o compromisso diante do vice-líder Nice neste final de semana.

Além disso, a derrota neste sábado interrompeu uma sequência de três partidas de invencibilidade do Lille.

Jogos da 21ª rodada do Campeonato Francês

(Horários de Brasília)

Sexta-feira (9/2)

Olympique de Marselha 1×1 Metz

Sábado (10/2)

Lens 3×1 Strasbourg

PSG 3×1 Lille

Domingo (11/2)

Le Havre x Rennes – 9h

Lorient x Reims – 11h

Clermont x Brest – 11h

Toulouse x Nantes – 11h

Montpellier x Lyon – 13h05

Nice x Monaco – 16h45

Siga o Jogada10 nas redes sociais: Twitter, Instagram e Facebook.