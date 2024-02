São José x Inter: onde assistir, escalações e arbitragem

Internacional vem de vitória por 2 a 0 sobre o Santa Cruz no Campeonato Gaúcho - (crédito: Foto: Divulgação/Inter) Jogada10 Jogada10

Em partida válida pela sétima rodada do Campeonato Gaúcho, o Internacional visita o São José neste domingo (11), às 19h. O Zequinha começa a rodada em sétimo lugar, com sete pontos. Dessa forma, está na zona de classificação para as quartas de final. O Inter entrou na rodada em segundo lugar, com 13 pontos, dois atrás do arquirrival Grêmio. Os gigantes, aliás, vão se enfrentar na 10ª e penúltima rodada do Campeonato Gaúcho, daqui a duas semanas.

Onde Assistir

O Premiere transmitirá a partida em tempo real, a partir das 19h (de Brasília).

Como chega o São José

A equipe aposta no fator casa, afinal, sua única vitória na competição foi no estádio. Assim, a campanha tem ainda quatro empates e uma derrota, para o Grêmio. Mas o Zequinha não perde há quatro jogos e espera um bom resultado para se manter na zona de classificação (G8). E o técnico China Balbino diz que o time está em evolução e pode surpreender. Mas cita um detalhe.

“Destes quatro jogos invictos, três foram empates. Falta um pequeno passo para conquistarmos resultados mais positivos nessa campanha. Esperamos fazer um grande jogo na nossa casa, com os jogadores confiando no que estão fazendo dentro de campo”, disse China Balbino, que manterá a base dos últimos jogos.

Como chega o Internacional

Para esta partida, o Internacional deve usar time reserva por conta da grama sintética, mas também por conta do acúmulo de jogos. Aliás, ainda neste mês de fevereiro, o Colorado tem também a última rodada da primeira fase, além de uma viagem para Alagoas, onde estreará na Copa do Brasil, contra o ASA.

Dessa forma, o treinador Eduardo Coudet deve optar por nomes como Anthoni no gol, e Gabriel no banco do Inter. Quem com certeza não joga é o meia Alan Patrick como baixa, afinal, está suspenso.

SÃO JOSÉ X INTERNACIONAL

7ª rodada do Gauchão-2024

Data e horário: 11/2/2024, às 19h (de Brasília)

Local: Estádio Francisco Noveletto, em Porto Alegre (RS)

SÃO JOSÉ: Fábio Rampi; Samuel, Tiago Pedra, Jadson e Itambé; Nonato, Rafael Carrilho e Marcos Calazans; Alessandro Vinícius, Kayan e Renê. Técnico: China Balbino

INTERNACIONAL: Anthoni; Rômulo, Mercado, Robert Renan e De Pena; Gabriel, Bruno Henrique, Gabriel Barros e Hyoran; Pedro Henrique e Lucas Alario Técnico: Eduardo Coudet

Árbitro: Roger Goulart

Auxiliares: Mauricio Coelho Silva Penna e Cassio Pires Dornelles

