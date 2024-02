Barcelona x Granada: escalações e onde assistir

Jogadores do Barça durante treinamento da equipe - Foto: Sara Gordon / FC Barcelona - (crédito: Foto: Sara Gordon / FC Barcelona) Jogada10 Jogada10

Em momento um pouco mais tranquilo, o Barcelona volta ao Campeonato Espanhol neste domingo (11). Após alguns tropeços na temporada, o Barça reencontrou o caminho das vitórias e busca fazer o dever de casa contra o Granada, às 17h, no Estádio Olímpico Lluís Companys, em partida válida pela 24ª rodada da LaLiga.

Como chega o Barcelona

Na terceira posição com 50 pontos, o Barça pode se aproximar do vice-líder Girona em caso de vitória neste domingo. Isto porque, o atual segundo colocado, com 56 pontos, não vence há duas partidas e acabou de ser goleado pelo líder Real Madrid com placar de 4 a 0. Enquanto isso, o time comandado pelo técnico Xavi segue a preparação para o duelo contra o Napoli, no próximo dia 21, pelas oitavas de final da Champions.

No entanto, o grande desfalque do Barcelona para a partida contra o Granada fica por conta do brasileiro Vitor Roque, suspenso após a polêmica expulsão contra o Alavés. Além disso, Xavi ainda não poderá contar com Gavi, João Félix, Ferran Torres, Sergi Roberto e Raphinha, em processo de recuperação de suas respectivas lesões.

Como chega o Granada

Por outro lado, o Granada vai tentar surpreender o Barcelona fora de casa para seguir visando permanecer na elite do futebol espanhol. A equipe é a penúltima colocada em LaLiga, com 12 pontos, oito a menos que o Mallorca, primeiro time fora da zona de rebaixamento. Além disso, o time não vence há quatro rodadas, sendo três vitórias consecutivas e um empate no compromisso mais recente.

Por fim, o técnico Alexander Medina terá dois desfalques de última hora. Pi?tkowski e Villar estão suspensos e não poderão entrar em campo neste domingo.

Barcelona x Granada

24ª rodada do Campeonato Espanhol

Data e horário: domingo, 11/02/2024, às 17h (de Brasília)

Local: Estádio Olímpico Lluís Companys, em Barcelona (ESP)

Barcelona: Ter Stegen; Jules Koundé, Ronald Araújo, Christensen e João Cancelo; De Jong, Pedri e Gundogan; Lamine Yamal, Fermín López e Lewandowski. Técnico: Xavi.

Granada: Batalla; Ricard Sánchez, Bruno Méndez, Miquel e Neva; Sergio Alonso, Gumbau e Hongla; Facundo Pellistri, Uzuni e Arezo. Técnico: Alexander Medina.

Onde assistir: Star+

