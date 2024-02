Mesmo depois de vitória, Tite detona o gramado do Maracanã

Para Tite, pênalti para o Flamengo saiu por causa do campo - (crédito: Foto: Marcelo Cortes/Flamengo) Jogada10 Jogada10

Mesmo depois da vitória do Flamengo sobre o Volta Redonda, neste sábado (10), o técnico Tite não poupou críticas ao gramado do Maracanã. Fechado por quase dois meses, o estádio apresentou, de fato, um campo muito maltratado em seu terceiro jogo oficial no ano. O Rubro-Negro já tinha enfrentado o Vasco no local, no último fim de semana.

De acordo com Tite, o campo do Maracanã esteve tão deteriorado que o próprio segundo gol do Flamengo só foi possível pelo estado ruim do gramado. No lance, Bruno Barra errou e De Arrascaeta acabou derrubado na área, gerando o pênalti convertido por Pedro. Na coletiva, o técnico pegou pesado nas críticas:

“É inadmissível o Maracanã ter esse gramado. Não sei quem é o responsável, estou falando do diagnóstico. Mas o lance do segundo gol, de pênalti, prejudicou o Volta Redonda. Só aconteceu pois o gramado prejudicou o jogador do Volta Redonda. Tem que ser melhor para todos. Não dá para ter um campo assim, não dá”.

O Flamengo volta a campo na próxima quinta-feira, diante do Bangu, em Aracaju.

