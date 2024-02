São Paulo perde para a Ponte Preta no Paulistão, e Carpini conhece primeira derrota

São Paulo perdeu primeira partida na temporada 2024 - (crédito: Foto: Alexandre Battibugli/Ag. Paulistão) Jogada10 Jogada10

Primeira derrota da era Thiago Carpini. O São Paulo visitou a Ponte Preta neste sábado, pela sétima rodada do Campeonato Paulista 2024, mas o Tricolor foi superado pelo time da casa. Em partida disputada no Estádio Moisés Lucarelli, em Campinas, o clube do Morumbi perdeu por 2 a 0, com gols de Gabriel Risso e Renato.

Dessa forma, com o resultado, o São Paulo segue 13 pontos, ainda na liderança do Grupo D. O Tricolor, porém, pode perder a primeira colocação da chave. O time de Thiago Carpini, contudo, ainda tem um jogo a menos. A Ponte Preta, entretanto, chegou aos 12 pontos e está na vice-liderança do Grupo B, dando um grande passo rumo ao mata-mata.

Primeiro tempo

O ritmo de Carnaval não contagiou os jogadores, que fizeram um primeiro tempo sem muito brilho. Em jogo amarrado e de poucas chances, as equipes não conseguiram criar tanto. O time da casa deixou a bola com o Tricolor, que tentou propor o jogo. A Ponte, porém, tentava apostar em jogadas rápidas para surpreender. O São Paulo até finalizou duas vezes com perigo, mas sem conseguir inaugurar o marcador. Aos 19, Luciano chutou para fora, enquanto Galoppo teve chance em cobrança de falta. O argentino mandou perto, mas não marcou.

Segundo tempo

Os dois times voltaram com mudanças para a etapa final, e a Ponte Preta se soltou um pouco mais. A equipe de Campinas passou a buscar mais o jogo, enquanto o São Paulo seguiu tendo atuação sonolenta. O Tricolor até assustou com Moreira, que finalizou de fora da área, mas a bola foi para fora. Aos 29, após cobrança de escanteio pela direita, a bola sobrou do lado esquerdo, e Gabriel Risso chegou batendo de primeira. O ala da Macaca acertou lindo chute, de rara felicidade, e não deu chances de defesa para o goleiro Rafael. O Tricolor até tentou ensaiar uma pressão no fim, mas acabou levando o segundo. Em contra-ataque, aos 46, Igor Inocêncio levantou na medida para Renato chegar batendo forte e ampliar.

Sequência

Ponte Preta e São Paulo voltam a campo na próxima quarta-feira, mais uma vez pelo Campeonato Paulista. A Macaca encara o Red Bull Bragantino, fora de casa, enquanto o Tricolor faz clássico com o Santos, em casa.

PONTE PRETA 2 X 0 SÃO PAULO

Campeonato Paulista 2024 – Sétima rodada

Data: 10/02/2024, às 18h (de Brasília)

Local: Estádio Moisés Lucarelli, em Campinas (SP)

Público: 11.451 torcedores

Renda: R$ 267.530,00

PONTE PRETA: Pedro Rocha; Haquín, Castro e Nilson Júnior; Igor Inocêncio, Ramon Carvalho (Wesley Fraga, 23’/2ºT), Emerson Santos (Léo Naldi, 28’/1ºT), Elvis (Dudu, 14’/2ºT) e Gabriel Risso; Dodô (Gabriel Novaes, intervalo) e Iago Dias (Renato, 23’/2ºT). Técnico: João Brigatti

SÃO PAULO: Rafael; Moreira, Arboleda, Diego Costa e Welington; Luiz Gustavo (Bobadilla, 30’/2ºT), Pablo Maia (Juan, 42’/2ºT), Wellington Rato (Erick, 25’/1ºT), Luciano e Galoppo (Ferreirinha, intervalo); Calleri. Técnico: Thiago Carpini

Gols: Gabriel Risso, 29’/2ºT (1-0); e Renato, 46’/2ºT (2-0)

Árbitro: Fabiano Monteiro dos Santos

Assistentes: Evandro de Melo Lima e Leandro Matos Feitosa

VAR: José Claudio Rocha Filho

Cartão Amarelo: Dudu (PON); Galoppo, Diego Costa e Arboleda (SAO)

Cartão Vermelho: –

