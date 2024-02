Atlético tem revés na Fifa e terá de pagar quantia milionária para ‘joia colombiana’

Dylan Borrero teve passagem apagada pelo Atlético - (crédito: PEDRO SOUZA / ATL..TICO) Jogada10 Jogada10

O Atlético sofreu uma dura derrota na Fifa e terá que pagar milionário para o atacante colombiano Dylan Borrero, que passou pelo Galo entre 2020 e 2023.

O atleta acionou o Galo na Fifa pelo não pagamento de parte de valores referentes à negociação do atleta para o New England Revolution, dos Estados Unidos. Na decisão, aliás, a Fifa aceitou as alegações do atleta e condenou o time mineiro ao pagamento de 336,075 dólares (R$ 1,66 milhão). Além disso, o clube alvinegro terá de pagar 5% de juros ao ano considerando desde o dia 19 de junho de 2023.

Aliás, além dos valores já citados acima, o Atlético terá de arcar com 10% de multa sobre o valor. Isso representa mais R$ 166 mil. No fim das contas, o Galo vai gastar cerca de R$ 1,83 milhão.

O prazo de pagamento é de 45 dias. Caso não seja cumprido, o Atlético pode sofrer penalização e ser impedido de registrar atletas. O conhecido transfer Ban.

Dylan Borrero no Atlético

O atacante foi contratado em 2020 junto ao Independiente Santa Fé. Aliás, ao chegar em Belo Horizonte, Borrero tinha fama de “Joia Colombiana”. No entanto, no Atlético foi no máximo uma bijuteria: fez 47 jogos e marcou três gols. Aliás, nunca garantiu a titularidade.

Para contribuir com isso, o Conselho Deliberativo do Galo convocou uma reunião extraordinária para os próximos dias. Entre as pautas está a chegada de um novo investidor para a SAF do clube, que vai colocar mais R$ 200 milhões. A associação, afinal, não perderá nada de sua parte. No entanto, não ficou explicado de qual parte dos 75% da Galo Holding (empresa da SAF) vai para esse novo investidor.

Siga o Jogada10 nas redes sociais: Twitter, Instagram e Facebook.