Milan x Napoli: escalações e onde assistir

Dia de clássico no Campeonato Italiano. Milan e Napoli se enfrentam neste domingo (11), às 16h45, no San Siro, em partida válida pela 24ª rodada do Calcio.

Como chega o Milan

Na terceira posição, com 49 pontos, o Milan tem uma boa vantagem de 10 pontos para a Atalanta, em quarto, e segue como um dos fortes candidatos para assegurar uma vaga na próxima edição da Champions. No entanto, a diferença para a líder Inter de Milão é de 11 pontos e os rossoneri precisam de uma grande sequência para brigar pelo título nacional.

Além disso, o técnico Stefano Pioli enfrenta alguns problemas para escalar o time. A baixa de última hora fica por conta de Tijjani Reijnders, suspenso. Ao mesmo tempo, Fikayo Tomori, Tommaso Pobega e Pierre Kalulu estão lesionados e fora da partida deste domingo. Por fim, Samuel Chukwueze está com a seleção da Nigéria na Copa das Nações Africanas e também não está à disposição de Pioli.

Como chega o Napoli

Por outro lado, o atual campeão da Itália não faz a temporada que o torcedor esperava. Embora a equipe esteja classificada para as oitavas de final da Champions, quando enfrenta o Barcelona no próximo dia 21 de fevereiro, o Napoli está apenas na oitava posição do Calcio, com 35 pontos, e não vence uma partida fora de casa desde novembro de 2023.

No entanto, uma vitória diante do Milan aproxima a equipe da zona de classificação para as próximas competições europeias.

Para isso, o técnico Walter Mazzarri terá que superar os desfalques de Mário Rui, suspenso, enquanto Alex Meret e Mathias Olivera estão lesionados. Além disso, o craque do time Victor Osimhen está com a seleção da Nigéria na Copa Africana de Nações e também será uma ausência importante.

Milan x Napoli

24ª rodada do Campeonato Italiano

Data e horário: domingo, 11/02/2024, às 16h45 (de Brasília)

Local: San Siro, em Milão (ITA)

Milan: Maignan; Davide Calabria, Simon Kjaer, Matteo Gabbia e Theo Hernández; Yacine Adli, Tijjani Reijnders, Christian Pulisic e Ruben Loftus-Cheek; Rafael Leão e Olivier Giroud. Técnico: Stefano Pioli.

Napoli: Pierluigi Gollini; Giovanni Di Lorenzo, Juan Jesus, Amir Rrahmani e Pasquale Mazzocchi; Zambo Anguissa, Stanislav Lobotka e Jens Cajuste; Matteo Politano, Giovanni Simeone e Khvicha Kvaratskhelia. Técnico: Walter Mazzarri.

Onde assistir: ESPN e Star+

