Carnaval 2024: veja os enredos das escolas ligadas às torcidas de clubes do Rio

Botafogo Samba Clube tenta o acesso para desfilar pela primeira vez na Sapucaí em sua história - (crédito: - Foto: Divulgação) Jogada10 Jogada10

O Carnaval 2024 começou nesta sexta-feira (9) com os desfiles das escolas de samba da Série Ouro na Marquês de Sapucaí. Nos últimos cinco anos, começaram a surgir algumas agremiações ligadas às torcidas dos principais clubes do Rio de Janeiro, algo comum nos desfiles de São Paulo. Ao todo, já são seis escolas neste perfil: Botafogo Samba Clube, Fla Manguaça, Raça Rubro-Negra, Imperadores Rubro-Negros, Guerreiros Tricolores e Força Jovem.

Com a proximidade da folia, o Jogada10 detalha os enredos dessas agremiações, que sonham em desfilar no Sambódromo. No entanto, para isso, terão que desbravar as divisões inferiores do carnaval na Nova Intendente Magalhães. Nos desfiles paulistanos, Mancha Verde (Palmeiras), Gaviões da Fiel (Corinthians), Dragões da Real (São Paulo) e Independente Tricolor (São Paulo) se consolidaram no Grupo Especial enquanto a torcida Jovem do Santos está no Acesso I.

A Série Prata, terceira divisão do Carnaval Carioca, desfila na Intendente Magalhães nos dias 16 e 17 de fevereiro. A Série Bronze, quarta divisão, por sua vez, acontece nos dias 12 e 13 do mesmo mês.

Força Jovem

Depois da polêmica ao lançar o enredo do Carnaval de 2024 em homenagem ao ex-Governador Sérgio Cabral, a escola mudou de ideia e trocou seu nome. Antes se chamava União Cruzmaltina e agora passa a ter a alcunha de Força Jovem, assim como de uma das torcidas do clube que representa, o Vasco da Gama. Como enredo, a agremiação trará uma homenagem ao Estádio São Januário, desenvolvido pelo carnavalesco Rodrigo Almeida e apresentado na Intendente Magalhães, dia 16 de fevereiro.

Botafogo Samba Clube

Baseado em uma lenda Karajá, a escola levará para Intendente Magalhães o enredo “Taina-Kan: A Estrela Solitária”. Assim, o tema contará a história de um amor e rejeição entre uma indígena e uma estrela solitária. Dessa forma, a agremiação traz uma temática indígena e insere a estrela, símbolo da escola e do Botafogo, como personagem central do nosso carnaval. Logo, também estará presente no desfile a lenda Karajá para exaltar a bandeira dos povos originários. A escola está na Série Prata, terceira divisão do Carnaval Carioca.

Imperadores Rubro-Negros

A agremiação que tem ligação direta com o Flamengo aposta em um enredo sobre reciclagem e fé para tentar vencer a Série Bronze, quarta divisão do Carnaval Carioca. De forma criativa, a escola se apropria do termo que os torcedores rivais chamam os flamenguistas “mulambo”, e traz o renascimento das cinzas, com o feitiço de se renovar.

Fla Manguaça

Para o desfile de 2024, a agremiação, que atualmente é integrante da Série Prata, levará para a avenida o enredo “Quer apostar?”. Ela pretende enaltecer o lado desafiador do ser humano em acreditar em si próprio, nas suas intuições, seus palpites e na probabilidade. Além disso, quer mostrar como o indivíduo pode buscar seus anseios e conquistas ao ser um grande apostador da vida.

Guerreiros Tricolores

Pela Série Bronze, quarta divisão do Carnaval Carioca, a escola trará como fio condutor do enredo os bravos guerreiros da história que lutaram por um ideal. Entre eles, estão os Imperadores da Grécia Antiga, com grandes batalhas, assim como exército romano, grandes Samurais e as Cruzadas do Cristianismo. Por fim, o desenvolvimento chega até as divisões de base do Fluminense, com os Moleques de Xerém.

Raça Rubro-Negra

No mesmo Grupo, a escola ligada ao Flamengo trará a reedição de um dos carnavais mais emblemáticos da história do Carnaval Carioca. “Kizomba, a festa da raça”, que rendeu o primeiro título da Unidos de Vila Isabel, em 1988. O tema terá o desenvolvimento do carnavalesco Jorge Knnawer. A agremiação aposta na força do samba da escola das terras de Noel para surpreender.

Siga o Jogada10 nas redes sociais: Twitter, Instagram e Facebook.