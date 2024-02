Carpini evita falar em ‘falta de concentração’ e garante confiança no São Paulo

Carpini sofre a primeira derrota no comando do São Paulo - (crédito: Foto: Rubens Chiri/Saopaulofc) Jogada10 Jogada10

No domingo passado, o São Paulo ganhou o título da Supercopa contra um dos times mais badalados do país. Contudo, neste sábado, o Tricolor foi derrotado por 2 a 0 pela Ponte Preta, em partida do Campeonato Paulista. Questionado se o motivo da derrota para a Macaca seria, talvez, uma ressaca do título da Supercopa, Thiago Carpini garantiu que não.

“Resquício do que passou, não. Tivemos uma boa atuação no Morumbi no meio de semana pelo Paulista. O passado mais próximo é o que fizemos contra o Água Santa. Na minha avaliação, foi um jogo muito controlado pelo São Paulo. Não foi brilhante. As iniciativas do jogo foram muito mais do São Paulo. Criamos algumas chances no primeiro e segundo tempo”, disse.

A primeira derrota como treinador do São Paulo, aliás, foi tratada com normalidade. O técnico do Tricolor, afinal, ressaltou que seu time estava concetrado para o jogo, mas esteve abaixo do esperado:

“Uma derrota era inevitável, aconteceria em algum momento. Mas não muda nossas convicções. Não vejo um São Paulo desconcentrado. Talvez um pouco abaixo do que sempre foi. Mas vale enaltecer que em muitos momentos tivemos muita competitividade. Eu levaria mais em consideração as condições do jogo, o gramado”.

O São Paulo afinal, segue na ponta da tabela no Grupo D, com 13 pontos. O Tricolor supera o São Bernardo em dois pontos. Na próxima rodada a equipe volta a campo contra o Santos, em partida da oitava rodada do Paulistão. O jogo será no Morumbis, às 19h30 (de Brasília).

