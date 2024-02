Mirassol x Santos: onde assistir, escalações e arbitragem

Mirassol e Santos se enfrentam neste domingo - (crédito: Foto: Raul Baretta/ Santos FC) Jogada10 Jogada10

O Santos é o líder isolado do Grupo A e pode disparar neste fim de semana. Afinal, os jogadores alvinegros entram em campo neste domingo (11/02), diante do Mirassol, no estádio Benedito Teixeira, às 18h, pela sétima rodada do Campeonato Paulista.

Onde assistir

A Record TV e o Paulistão TV transmitem o jogo entre Mirassol e Santos.

Como chega o Mirassol

O time chega embalado depois da goleada aplicada diante do Santo André. A equipe está na segunda colocação do Grupo A e luta por um classificação no Campeonato Paulista. A tendência é que Mozart não promova novidades na escalação e mantenha os mesmos titulares da última rodada.

Como chega o Santos

Com cinco vitórias e uma derrota, o Santos chega embalado para sétima rodada do Campeonato Paulista. A ideia de Fábio Carille é ir com força máxima neste domingo (11/02). Portanto, Guilherme e Willian Bigode iniciam em campo como titulares no ataque do Peixe.

MIRASSOL x SANTOS

Sétima rodada do Campeonato Paulista

Local: Estádio Benedito Teixeira, em São José do Rio Preto (SP)

Data e horário: 11/2/2024, às 18h (de Brasília)

MIRASSOL: Alex Muralha; Rodrigo Ferreira, Lucas Gazal, Luiz Otávio e Warley; Gabriel, Danielzinho e Chico Kim; Negueba, Dellatorre e Fernandinho. Técnico: Mozart.

SANTOS: João Paulo; Aderlan, Gil, Joaquim e Felipe Jonatan (Hayner); João Schmidt, Diego Pituca, Otero e Nonato; Guilherme e Willian Bigode (Morelos). Técnico: Fábio Carille.

Arbitro: Vinicius Gonçalves Dias Araújo

Assistentes: Daniel Paulo Ziolli e Luiz Alberto Andrini Nogueira

VAR: Rodrigo Guarizo Ferreira do Amaral

