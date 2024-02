Joia do Fluminense é convocada para seleção do México

Atacante do Fluminense treina na seleção do México - (crédito: Foto: Leonardo Brasil/FFC) Jogada10 Jogada10

As boas atuações de Matheus Reis no Fluminense renderam frutos. O atacante do sub-17 tricolor recebeu uma convocação do México em 2024 e já está treinando com os jogadores mexicanos. A informação é do jornalista César Luis Merlo,

Aliás, Matheus Reis conta com dupla nacionalidade. Portanto, já vestiu as camisas do Brasil e do México ao longo da carreira. O atacante, dessa forma, foi convocado para Seleção Brasileira Sub-17 em 2023 e participou do título do Sul Americano. O jogador também esteve presente na Copinha de 2024.

Joia do Fluminense

O atacante tem somente 16 anos, mas é apontado como um das principais revelações da base do Fluminense. O jogador ainda é novo, mas já conta com passagens por duas seleções e demonstra muita personalidade dentro de campo. O atleta faz parte da Esquadrilha 07, uma geração que vem conquistando muitos títulos expressivos nos últimos anos.

Matheus Reis vem atraindo olhares do futebol europeu. Afinal, clubes como Liverpool, Arsenal, Real Madrid e Barcelona manifestaram interesse na contratação do atacante nos últimos meses. No entanto, nenhuma negociação andou para frente. O jogador, por sinal, tem contrato no Fluminense até o fim de 2028 e conta com uma multa rescisória de 50 milhões de euros (R$ 270 milhões na cotação atual).

