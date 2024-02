Neste domingo (11/2) , pelo Paulistão, o Santos, líder do Grupo A, com 15 pontos, enfrentam o Mirassol, no Benedito Teixeira, às 18h (de Brasília), pela sétima rodada do Paulistão. Mas o rival é osso duro. Tem nove pontos no Grupo C e, vencendo o jogo, assume a liderança.

A Voz do Esporte preparou uma grande cobertura desta partifda. O esquenta começa com um pré-jogo a partir das 16h30. Com a bola rolando a transmissão será de Gabriel Belmonte.