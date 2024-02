Matheus Cunha critica bola do Carioca e gramado do Maracanã

Goleiro do Flamengo fala após vitória no Maracanã - (crédito: Foto: Divulgação / Flamengo) Jogada10 Jogada10

Após perder espaço para Rossi no Flamengo, Matheus Cunha iniciou em campo como titular no último sábado (10/02) e participou da vitória em cima do Volta Redonda por 3 a 0 no Maracanã. O goleiro, dessa forma, celebrou seu retorno aos gramados e teceu críticas para bola do Campeonato Carioca.

Matheus Cunha fala após vitória do Flamengo

“Sim, é muito importante. O goleiro precisa de ritmo, é onde você consegue jogar melhor. Mas é muito importante esse jogo para mim, especialmente porque ei precisava desse jogo para limpar algumas coisas, para ficar melhor. Graças a Deus fiz um bom jogo, conseguimos os três pontos e não tomamos gols

“É muito ruim. A gente brinca que essa bola é para aposentar goleiro, porque é muito ruim mesmo. Qualquer chute que vem, a bola vem variando. A bola sai, você pega (recebe do gandula) uma bola pequena. Aí a bola sai de novo e volta uma menor, uma bexiga grande (risos). É muito ruim, ainda mais com o Maracanã do jeito que está”, disse Matheus Cunha na zona mista do Maracanã.

Gramado do Maracanã

Em seguida, Matheus Cunha também teceu críticas ao gramado do Maracanã. O estádio ficou paralisado para reformas em janeiro, mas não retornou nas melhores condições em 2024.

“O gramado está muito ruim e muito duro. Teve um lance em que o Ayrton bate um lateral, e a bola quica dentro da área e passa por cima do gol. Na hora que você vai fazer um lançamento, pisa o pé de apoio, o joelho dói, está muito ruim mesmo. Isso atrapalha muito, porque o Flamengo é um time que gosta de ter a bola, gosta de trabalhar. E a hora que a bola vem, ela vem pingando porque está muito ruim. Você tem que recalcular o domínio e recalcular o passe. A gente espera que arrume, que conserte isso, porque o Flamengo precisa de um campo bom pra executar um bom futebol”, completou Matheus Cunha.

Aliás, o Flamengo volta a campo na próxima quinta-feira (15/02), diante do Bangu, às 21h30, no Estádio do Batistão (Sergipe), pela oitava rodada da Taça Guanabara. A equipe rubro-negra está na segunda colocação do Campeonato Carioca, com 15 pontos conquistados.

