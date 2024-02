Sevilla vence Atlético de Madrid e se afasta da zona de rebaixamento

Morata dispara com a bola, levando o Atlético de Madrid ao ataque. Mas o atacante passa em branco e seu time perde para o Sevilla - (crédito: Foto: Cristina Quicler/AFP via Getty Images) Jogada10 Jogada10

Isaac Romero marcou e o Sevilla conseguiu uma importante vitória por 1 a 0 sobre o Atlético de Madrid, neste domingo (11/2), pela 24ª rodada do Campeonato Espanhol. O jogo foi em seus domínios, o estádio Ramón Pizjuan. E marcou o segundo triunfo seguido de um time, dos mais tradicionais da Espanha, que estava muito próximo da zona de rebaixamento.

O Sevilla vai aos 23 pontos, em 15º lugar. Dessa forma, abre seis do primeiro dentro da zona de rebaixamento, o Cádiz. O Atlético permanece na zona da Champions, em quarto lugar, com 48 pontos. Está 13 atrás do líder Real Madrid.

Veja aqui a tabela de classificação do Campeonato Espanhol

Atlético não segura o Sevilla

Sevilla e Atlético fizeram um ótimo primeiro tempo. O Sevilla, em péssima situação na tabela, surpreendeu pelo futebol envolvente e pela criação ofensiva. E fez o goleiro atleticano Oblak ter muito trabalho. Aos 14, ele salvou mandando para escanteio um arremate de Isaak. Mas a cobrança do corner foi na cabeça de Isaak, que ganhou no alto e abriu o placar. O jogo ficou bem aberto depois disso. Se Isaak perdeu a chance de ampliar, o Atlético lamentou as duas oportunidades de Morata e uma finalização perigosa de Samuel Lino. Poderia muito bem ter arrancado o empate.

Veio o segundo tempo e as chances claras seguiram para os dois lados. Depay quase empatou para o Atlético. Isaak desperdiçou para o Sevilla e ainda reclamou de uma não marcação de um pênalti (que parecia claro) após ser empurrado pelo marcador na área. Mas o árbitro nada deu e o VAR não considerou a revisão. E o jogo ficou mesmo no 1 a 0.

Jogos da 24ª rodada do Campeonato Espanhol

Sexta-feira (9/2)

Cádiz 0x2 Betis

Sábado (10/2)

Alavés 1×1 Villarreal

Real Sociedad 0x1 Osasuna

Real Madrid 4×0 Girona

Las Palmas 2×0 Valencia

Domingo (11/2)

Getafe 3×2 Celta

Mallorca 2×1 Rayo Vallecano

Sevilla 1×0 Atlético de Madrid

Barcelona x Granada – 17h

Segunda-feira (12/2)

Almeria x Athletic Bilbao – 17h

