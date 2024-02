Sporting goleia o Braga pelo Português. Um baile

Trincão ganha um presente do rival e chuta para abrir o placar para o Sporting diante do Braga - (crédito: Foto: Patrícia de Melo Moreira/ AFP via Getty Images) Jogada10 Jogada10

O Sporting deu provas da sua força na atual temporada do Campeonato Português. Afinal, neste domingo de Carnaval (11/2), mesmo com a forte chuva em seu estádio, o Alvalade, arrasou o bom time do Sporting de Braga: 4 a 0. Trincão, Quaresma, Gyokeres e Daniel Bragança fizeram os gols deste jogo pela 21ª rodada da competição.

Os Sportinguistas, dessa forma, chegam aos 52 pontos. O Benfica, com 51 pontos, joga neste domingo. Assim, pode retomar a ponta. Mas terá, ao fim da rodada, um jogo a mais. O Braga, que é a quarta força portuguesa, tem 40 pontos, em quarto lugar.

Veja aqui a tabela de classificação do Campeonato Português

Braga falha e Sporting marca

O primeiro tempo, mesmo marcado pelo equilíbrio na posse de bola (Sporting 51% a 49%) teve o time da casa bem mais eficaz nas finalizações. Afinal, de seus seis chutes, dois foram na direção do gol e entraram. Os bracarenses deram dois chutes sem perigo para o gol de Adán. O Sporting seguiu em vantagem para o intervalo graças aos gols de Trincão, aos oito minutos, e de Quaresma, aos 18. No primeiro tento, o bracarense Victor Gómez deu um passe de bandeja para Trincão, que dominou e, na entrada da área, bateu para fazer 1 a 0. No segundo, Quaresma aproveitou confusão na área e ampliou.

Goleada dos Leões

O segundo tempo teve o Braga dominante nos primeiros 25 minutos. Mas perdendo duas chances com Djalo. E como quem não faz leva, o Sporting construiu a goleada. Aos 25, Gyokeres concluiu de joelho um cruzamento de Trincão e ampliou. Aos 27, Pedro Gonçalves dividiu uma bola na área. Mas ela sobrou para Daniel Bragança fazer 4 a 0. Enfim, aos 40, Nuno Santos, aproveitando novo erro da defesa bracarense, fechou o placar. Mas não marcou o sexto, por causa de preciosismo de Edwards, nos acréscimos.

Jogos da 21ª rodada do Portughuês

Sexta (9/2)

Estrela da Amadora 3×0 Portimonense

Sábado (10/2)

Farense 1×0 Famalicão

Moreinrese 1×0 Chaves

Boavista 2×1 Estoril

Domingo (11/2)

Rio Ave 1×0 Casa Pia

Sporting 5×0 Braga

Guimarães x Benfica – 17h30

Segunda-feira (12/2)

Arouca x Porto – 17h15

Terça-feira (13/2)

Gil Vicente x Vizela

