Gabigol posta vídeo enigmático em redes sociais

Autor de um dos gols na vitória por 3 a 0 do Flamengo sobre o Volta Redonda, sábado (10), pelo Campeonato Carioca, Gabigol postou um vídeo enigmático neste domingo (11) em suas redes sociais. Nele, o atacante aparece dentro de uma espécie de laboratório, como se estivesse passando por algum tipo de procedimento.

Confira

???? pic.twitter.com/W2N1tInerC — Gabriel Barbosa (@gabigol) February 11, 2024

Trilha sonora do vídeo de Gabigol

No vídeo, é possível ouvir um trecho da letra de “Farejando”, de Tokiodk.

“Mesmo se eu fosse perfeito, vocês ainda me matariam

Mesmo se eu fosse um santo, vocês ainda me julgariam

E se eu fosse um anjo, eles cortavam minhas asas

Eles querem que eu me perca, que eu me afunde e não volte pra casa

Que Deus não me dê o perdão

Que minha mãe incita desprezo

Ela sabe que eu não sou um erro

Nenhum homem é um eterno preso

Sou leal à minha certidão

Quem me guia tá sempre ileso

Sei da minha cruz, sua forma e seu peso

Meu brilho se mantém aceso”.

