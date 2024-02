Corinthians volta a vencer no Paulistão e espanta a crise

Corinthians volta a vencer no Campeonato Paulista - (crédito: Foto: Ronaldo Barreto/Ag. Paulistão) Jogada10 Jogada10

O Corinthians recebeu a Portuguesa na Neo Química Arena, neste domingo (11), e venceu por 2 a 0, gols de Maycon e Yuri Alberto, pela estimada rodada do Campeonato Paulista. Com a vitória, o Timão espantou a crise de um péssimo início de competição. Já a Lusa, em situação crítica, fica e maus lençóis na tabela.

Com o resultado, dessa forma, o Corinthians espantou a crise e não deixou aumentar a pior sequência de início de Campeonato, que se igualou ao ano de 1932, quando o Timão acumulou cinco derrotas e uma vitória, nas primeiras seis partidas.

Primeiro tempo

Chrigor teve excelente início de primeiro tempo. Lançado em velocidade, o atacante fez um carnaval na área do Corinthians. Ele, assim, colocou Raniele para sambar e, sem ângulo, finalizou. Cássio, porém, defendeu. A resposta do Timão veio com Raniele, que tentou uma bicicleta.

O trio de frente do Corinthians deu trabalho à Lusa. Aos 31 minutos, porém, a Portuguesa perdeu Chrigor, o melhor do time, contundido. Fagner fez boa jogada e foi derrubado na área por Patrick. Maycon bateu, aos 43 minutos, e abriu o placar para o Timão.

Corinthians sela vitória no segundo tempo

A Lusa voltou melhor e iniciou o segundo tempo acelerada. Numa jogada de ataque, depois de Raul Gustavo se atrapalhar, Felipe Marques partiu livre, mas desperdiçou ao chutar para fora. Aos poucos, o Corinthians retomou o controle da partida.

Desorganizada, a Portuguesa deixou o Corinthians ampliar. Maycon passou de cabeça para o camisa Yuri Alberto, que partiu livre até a área da Lusa e tocou na saída do goleiro Thomazella, aos 32 minutos (2 a 0). E, desa forma, a torcida do Corinthians festeja o fim do jejum de vitórias.

CORINTHIANS 2 x 0 PORTUGUESA

Sétima rodada do Campeonato Paulista

Local: Neo Química Arena, em São Paulo (SP)

Data: 11/2/2024

CORINTHIANS: Cássio; Fagner, Torres, Raul Gustavo e Caetano (Hugo, 33’/2ºT); Raniele, Maycon (Fausto Vera, 34’/2ºT) e Garro (Ryan, 34’/2ºT); Yuri Alberto, Pedro Raul (Matías Rojas, 30’/1ºT) e Wesley (Gustavo Mosquito, 23’/2ºT). Técnico: António Oliveira.

PORTUGUESA: Thomazella; Quintana, Patrick (Maceió, 30’/2ºT), Diogo Silva e Douglas Borel; Zé Ricardo, Dudu Miraíma (Ricardinho, 21’/2ºT), Giovanni Augusto e Eduardo Diniz; Chrigor (Henrique Dourado, 31’/1ºT) e Felipe Marques. Técnico: Pintado.

Gols: Maycon 43’/1ºT (1-0), Yuri Alberto, 32’/2ºT (2-0)

Árbitro: Luiz Flávio de Oliveira

Assistentes: Marcelo Carvalho Van Gasse e Daniel Luis Marques

VAR: Daiane Muniz dos Santos

Cartão amarelo: Yuri Alberto, Fagner, Raul Gustavo (COR); Dudu Miranda, Ricardinho, Zé Ricardo (POR)

Cartão vermelho:

