Milan vence o Napoli e ainda sonha com o Italiano

Milan vence Napoli por 1 a 0

Em partida válida pela 24ª rodada do Campeonato Italiano, o Milan recebeu e derrotou o Napoli por 1 a 0, neste domingo (11). O gol foi marcado por Theo Hernández, ainda no primeiro tempo. Com o resultado, os rubro-negros estão em terceiro lugar, com 52 pontos, um atrás da Juventus e a oito da Inter de Milão. Esses dois, porém, têm apenas 23 jogos. O Napoli, por sua vez, aparece em nono, com apenas 35.

A partida começou com o Napoli levando mais perigo. Aos 10, Kvaratskhelia invadiu a área e cruzou na medida para Giovanni Simeone. Mesmo pegando mal na bola, o argentino finalizou raspando na trave direita.

O Milan volta a campo agora na próxima quinta-feira (15), quando recebe o Rennes (FRA) pela ida da segunda fase da Liga Europa. Já no Campeonato Italiano, o Rubro-Negro visita o Monza no domingo (18). O Napoli, por sua vez, recebe o Genoa no sábado (17) e o Barcelona no dia 21, mas pela ida das oitavas de final da Champions.

