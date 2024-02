Benfica empata no fim e mantém a ponta em Portugal

Benfica empatou no último minuto e manteve a liderança do Português - Foto: MIGUEL RIOPA / AFP via Getty Images - (crédito: Foto: MIGUEL RIOPA / AFP via Getty Images) Jogada10 Jogada10

O Benfica empatou em 2 a 2 no apagar das luzes com o Vitória de Guimarães, neste domingo (11), e, dessa forma, se manteve na liderança do Campeonato Português pelos critérios de desempate. Thiago Silva e André marcaram para os anfitriões, enquanto Rafa Silva e Arthue Cabral fizeram os gols dos encarnados.

Com o resultado, os lisboetas chegaram aos 52 pontos,os mesmos do Sporting, que goleou o Braga. Já o clube do Minho ocupa a quinta posição na tabela após 21 rodadas, com 40 pontos. Nesta quinta-feira, o Benfica recebe o Toulouse, pela primeira fase do mata-mata da Liga Europa. Já o Guimarães joga novamente no sábado, em Portimão, contra o Portimorense, pelo Campeonato Português.

Gols no fim do primeiro tempo

A primeira etapa inegavelmente foi jogada de forma intensa, mesmo com o gramado com suas condições comprometidas pela forte chuva. Os gols, contudo, demoraram a sair. Thiago Silva, de pênalti, abriu o placar aos 35 minutos. Cinco minutos depois os encarnados empataram com Rafa Silva após belo passe de Di Maria.

Benfica empata no minuto final

O Guimarães iniciou melhor o segundo tempo e fez 2 a 1 com André Silva, após grande jogada de Jota Silva. Três minutos depois, entretanto, Borevkovic foi expulso. Desse modo, com vantagem numérica, o Benfica passou a perseguir o empate. Este veio, todavia, apenas aos 45 minutos, Di Maria deu sua segunda assistência na partida, desta vez para o brasileiro Arthur Cabral, que cabeceou e deu números finais ao jogo.

Jogos da 21ª rodada do Portughuês

Sexta (9/2)

Estrela da Amadora 3×0 Portimonense

Sábado (10/2)

Farense 1×0 Famalicão

Moreinrese 1×0 Chaves

Boavista 2×1 Estoril

Domingo (11/2)

Rio Ave 1×0 Casa Pia

Sporting 5×0 Braga

Guimarães x Benfica – 17h30

Segunda-feira (12/2)

Arouca x Porto – 17h15

Terça-feira (13/2)

Gil Vicente x Vizela

