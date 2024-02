Com um jogador a mais, Santos cede empate para o Mirassol

O Mirassol arrancou um empate heroico, em 2 a 2, diante do Santos - (crédito: Foto: José Luís Silva/Ag. Paulistão) Jogada10 Jogada10

O Mirassol jogou água no chope do Santos e empatou a partida quase no fim. Com um jogador a mais durante bom período do segundo tempo, o Peixe não soube aproveitar a vantagem no estádio Benedito Teixeira, em São José do Rio Preto (SP). Num jogo com muitas emoções neste domingo (11), a partida, válida pela sétima rodada do Campeonato Paulista, terminou 2 a 2. Hayner e Willian Bigode marcaram para o Peixe. Delatorre e Mário Sérgio fizeram para os donos da casa.

O empate até que não foi de todo ruim para Santos e Mirassol. As duas equipes, porém, continuam na briga pela classificação para a próxima fase do Campeonato Paulista.

Primeiro tempo

À vontade, o Santos dominou o início de partida até que abriu o placar, aos 14. Dessa forma, após cobrança de lateral, Aderlan achou Hayner, que driblou Negueba e chutou rasteiro. A bola desviou na defesa e enganou Alex Muralha.

Seis minutos depois, aos 20, porém, o Mirassol empatou. Danielzinho cruzou rasteiro para Dellatorre que, de carrinho, completou e mandou a bola para o fundo da rede de João Paulo. Depois do gol a partida ficou equilibrada.

Mirassol acaba com festa do Santos

No intervalo, o técnico Fábio Carille deixou o Santos mais ofensivo ao trocar Nonato (volante) por Morelos (atacante). O Mirassol, porém, não se intimidou e se lançou à frente. O jogo ficou franco, com investidas de ambos os lados.

Aos 15 minutos, o Mirassol ficou com menos um em campo após a expulsão de Rodrigo Ferreira, que já tinha amarelo e levou o segundo cartão. O Santos ampliou, aos 37 minutos. Otero finalizou, mas Bigode estava no meio do caminho e cabeceou para fazer 2 a 1.

O Santos, porém, não soube tirar proveito da superioridade numérica e deixou o Mirassol empatar aos 45 minutos do segundo tempo. Gabriel cruzou na área, João Schmidt desviou e Mário Sérgio fez 2 a 2. Empate com sabor de vitória para os donos da casa.

MIRASSOL 2 x 2 SANTOS

Sétima rodada do Campeonato Paulista

Local: Estádio Benedito Teixeira, em São José do Rio Preto (SP)

Data: 11/2/2024

MIRASSOL: Alex Muralha; Rodrigo Ferreira, Lucas Gazal, Luiz Otávio e Warley (Marcelo, 32’/2ºT); Gabriel, Danielzinho e Chico Kim (Paulinho Bóia, 41’/2ºT); Negueba (Everton Bala, 41’ºT), Dellatorre (Mário Sérgio, 31’/2ºT) e Fernandinho (Wanderson, 19/2ºT). Técnico: Mozart.

SANTOS: João Paulo; Aderlan, Gil, Messias e Hayner (Souza, 26’/2ºT); Rincón (João Schmidt, 17’/2ºT), Diego Pituca, Nonato (Morelos, no intervalo) e Marcelinho (Otero, 17’/2ºT); Guilherme (Pedrinho, 26’/2ºT) e Willian Bigode. Técnico: Fábio Carille.

Gols: Hayner, 14’/1ºT (1-0); Dellatorre, 20’/1ºT (1-1), Willian Bigode, 37/2ºT (2-1), Mário Sérgio, 45’/2ºT (2-2)

Arbitro: Vinicius Gonçalves Dias Araújo

Assistentes: Daniel Paulo Ziolli e Luiz Alberto Andrini Nogueira

VAR: Rodrigo Guarizo Ferreira do Amaral

Cartão amarelo: Pituca, Hayner. Willian Bigode (SAN);

Cartão vermelho: Rodrigo Ferreira (MIR)

Siga o Jogada10 nas redes sociais: Twitter, Instagram e Facebook.