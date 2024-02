Para António Oliveira, vitória do Corinthians foi um ‘pequeno passo’

Técnico António Oliveira celebra vitória do Timão, mas fala em cautela - (crédito: Foto: Ronaldo Barreto/Ag. Paulistão) Jogada10 Jogada10

A vitória do Corinthians por 2 a 0 sobre a Portuguesa, neste domingo (11), deu fim à sequência de cinco derrotas seguidas da equipe. Assim, o Timão deixou a zona de rebaixamento do Campeonato Paulista. No entanto, o técnico António Oliveira, disse que o time tem de melhorar.

“Foi um pequeno passo no caminho que temos pela frente. Acertamos e erramos, não será em dois dias que se constrói uma equipe. Esta equipe tem talento, mas precisa competir sempre. Se fizermos isso, temos muita gente aqui que pode resolver jogos”, analisou Oliveira.

António Oliveira assumiu o comando do time, oficialmente, na sexta-feira (9). Ele comandou apenas dois treinos antes da partida contra a Portuguesa. Em seguida lá foi ele para a estreia na Neo Química Arena.

O ponto de partida do treinador português foi acertar algumas movimentações. Ele apostou na construção de jogadas e na marcação. Oliveira, porém, admite que o período foi muito curto.

“Nestes dois dias fui eu que fiz muita questão de hoje estar aqui presente. Não se faz tudo em dois dias, mas se dá o mínimo de organização com e sem bola, podemos trabalhar o que é início de pressão, bloco médio, bloco baixo”, disse ele.

Para o treinador do Corinthians ainda há muito a fazer, principalmente nas jogadas de bola parada.

“Definir comportamentos, início de construção e tiro de meta. Há muitos comportamentos a serem trabalhados, e a bola parada que é fundamental, porque pode determinar jogos para um lado”, encerrou o técnico.

