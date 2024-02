Hayner diz que empate teve sabor amargo para o Santos

Santos não conseguiu segurar a vitória e tomou gol do Mirassol nos acréscimos - Foto: Raul Baretta / Santos - (crédito: Foto: Raul Baretta / Santos) Jogada10 Jogada10

Hayner abriu o placar logo aos 14 minutos na partida entre Mirassol e Santos, neste domingo (11), pela sétima rodada do Campeonato Paulista. Depois, viu o adversário empatar. Em seguida, o Peixe fez 2 a 1 e, com um a mais em campo, cedeu o empate já nos acréscimos do segundo tempo. Ao final do jogo, inegavelmente decepcionado, admitiu que não esperava este resultado pelas circunstâncias do jogo.

“O empate foi amargo sim. Estávamos com um a mais e sofremos o gol no fim. Esse foi o primeiro de dois jogos fora de casa. Agora vamos tentar vencer o São Paulo”, comentou.

Primeiro gol de Hayner com a camisa do Santos

O lado bom do jogo, pelo menos para Hayner, foi o fato de que o atacante fez seu primeiro gol com a camisa do Peixe. Além disso, ganhou o prêmio de melhor em campo.

“Fiquei muito feliz com o gol. Em síntese, é fruto de muito trabalho. Fui coroado conseguindo dar um bom chute. A atuação não é mérito meu. É o trabalho de toda a equipe”, analisou.

Mesmo deixando dois pontos praticamente ganhos para trás, o Santos segue com a melhor campanha na competição, com 16 pontos.

Siga o Jogada10 nas redes sociais: Twitter, Instagram e Facebook.