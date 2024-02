Inter joga mal, mas vence o São José e assume liderança

Internacional vence o São José e chega aos 16 pontos no Gauchão - (crédito: Foto: Divulgação / Internacional) Jogada10 Jogada10

Pela sétima rodada do Campeonato Gaúcho, o Internacional venceu o São José, fora de casa, neste domingo (11). O gol do triunfo foi marcado por Carlos De Pena, de pênalti, na etapa final. O Inter jogou com reservas e teve o treinador Eduardo Coudet expulso ainda no primeiro tempo após discutir com o comandante do adversário.

Com o resultado, o Internacional assumiu a liderança do Gauchão, com 16 pontos. Esta é a mesma pontuação do Grêmio, mas o arquirrival do Colorado leva a pior no saldo de gols: 8 a 7. As duas equipes, aliás, vão se enfrentar no próximo dia 25, pela 10ª rodada. O São José, por sua vez, está em nono, com 7 pontos, fora do G8 e afastado do Z2.

A partida foi bem carente de emoções, também por conta dos muitos reservas do Internacional. Dessa forma, por conhecer o gramado (sintético, por sinal), o São Luiz foi mais efetivo, embora o Inter tenha trocado mais passes. Faltou ao Colorado um melhor poder de criação.

A primeira grande chance do jogo, como não poderia deixar de ser, foi do São José, afinal, Marquinhos Calazans finalizou com algum perigo. No minuto seguinte, Fredson mandou na área, mas Anthoni afastou. O Inter conseguiu responder com Pedro Henrique, mas em finalização ruim.

Aos 31, Robert Renan vacilou na marcação, e a bola sobrou para Renê, que tentou encobrir Anthoni. No entanto, o goleiro do Inter conseguiu desviar a bola com um pequeno toque. Dois minutos depois, a partida foi interrompida por cerca de cinco minutos por conta de um motivo inusitado: uma discussão muito acalorada entre Eduardo Coudet e China Balbino. Dessa forma, os dois treinadores foram expulsos. Ainda no primeiro tempo, Renê teve outra boa finalização para o São José.

Inter melhora e assegura vitória

A segunda etapa começou da mesma forma: Internacional com mais posse de bola, mas São Luiz com mais finalizações. Em uma delas, Fredson levou perigo para os donos da casa. No entanto, o Colorado cresceu na partida com chegadas de Thauan Lara, Bustos e Pedro Henrique. Aos 17, Gustavo Prado cruzou na área, Nonato colocou a mão na bola. Pênalti para o Inter, que De Pena cobrou e converteu.

Aos 25, Bustos vacilou, e Matheuzinho chutou na trave. Auxiliar de Coudet, Lucho Fernández reforçou o Internacional, que conseguiu administrar o resultado. No entanto, Alessandro Vinicius teve boa finalização para o Sã José. Nos acréscimos, Luiz Adriano foi expulso.

Próximos compromissos

Antes do Gre-Nal, o Inter recebe o Brasil de Pelotas na próxima quarta-feira (14) e visita o Novo Hamburgo no sábado (17). Já o São José visita Caxias e Brasil de Pelotas nos dias seguintes: 15 e 18.

SÃO JOSÉ X INTERNACIONAL

Campeonato Gaúcho – 7ª rodada

Data: 11/02/2024, às 19h (de Brasília)

Local: Estádio Francisco Noveletto, em Porto Alegre (RS)

SÃO JOSÉ: Fábio; Samuel (Fredson, aos 8’/1ºT), Tiago Pedra (Roberson, aos 30’/2ºT) , Jadson e Itambé; Rafael Carrilho, Nonato e Marcos Calazans (Tcharlles, aos 15’/2ºT) ; Alessandro Vinicius, Matheuzinho e Renê (Kayan, aos 15’/2ºT) Técnico: China Balbino

INTERNACIONAL: Anthoni; Bustos (Mercado, aos 23’/2ºT) , Vitão, Robert Renan e Thauan Lara; Rômulo, Carlos de Pena e Hyoran (Luiz Adriano, aos 23’/2ºT); Gustavo Prado, Lucca (Gabriel, aos 35’/2ºT) e Pedro Henrique (Bruno Henrique, aos 35’/2ºT) Técnico: Eduardo Coudet

Gols: Carlos De Pena, aos 17’/2°T (0-1)

Cartão Amarelo: Tiago Pedra e Jadson (SAO); Gustavo Prado e Robert Renan (INT)

Cartão Vermelho: China Balbino (SAO); Eduardo Coudet e Luiz Adriano (INT)

Árbitro: Roger Goulart

Auxiliares: Mauricio Coelho Silva Penna e Cassio Pires Dornelles

