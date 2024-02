Novo reforço do Vasco, Sforza ‘anula’ Endrick em classificação sobre o Brasil

Novo reforço do Vasco, Juan Sforza teve boa atuação na vitória da Argentina por 1 a 0 sobre o Brasil no Pré-Olímpico. Nas redes sociais, torcedores vascaínos se juntaram a argentinos para destacar que o jogador “anulou” Endrick durante a partida.

O resultado assegurou a classificação da Argentina aos Jogos Olímpicos de 2024. Sforza, aliás, foi titular durante a toda a campanha da equipe comanda por Mascherano. Os brasileiros, por outro lado, não irão a Paris.

Sforza deve chegar ao Rio de Janeiro nos próximos dias. Antes, retornará com a delegação de seus país a Buenos Aires em voo fretado pela AFA. Posteriormente, viajará ao Brasil para assinar contrato com o Vasco.

“Busca-se. Visto por último no bolso de Sforza – brincou um torcedor sobre Endrick”.

Juani Sforza ja esta no avião vindo pro rio ou ta com o endrick no bolso ainda? Kkkkk

— ? ospreay ????????? (@Victor_manoVT) February 11, 2024