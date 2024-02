Diego Costa, reforço do Grêmio, desembarca em Porto Alegre

Diego Costa chegando, na manhã desta 2ª feira de Carnaval, ao CT do Grêmio - (crédito: Monica) Jogada10 Jogada10

Diferentemente dos últimos reforços de ponta que foram contratados pelo Grêmio, o atacante Diego Costa desembarcou em Porto Alegre sem a presença de torcedores. Ele chegou na manhã desta segunnda-feira (12/2), apenas com a presença de poucos jornalistas e sem dar declaração alguma. Seguiu direto para o CT gremista para os exames de praxe.

Aos 35 anos, este sergipano naturalizado espanhol e com passagens de êxito na seleção da Espanha jogará pelo seu 12º clube. Seus maiores sucessos foram no Atlético de Madrid (bicampeão espanhol) e no Chelsea (bicampeão inglês). Apenas a partir de 2021 passou a defender clubes brasileiros. Teve bom papel do Atlético-MG em 2021, fazendo boa dupla com Hulk e fazendo parte do elenco campeão brasileiro. Porém, na temporada passada, foi bem discreto no Botafogo (15 jogos e três gols).

Contrato de Diego Costa

O atacante acertou com o Grêmio até dezembro de 2024 e seu salário está na casa dos R$ 750 mil mensais.

