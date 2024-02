Manoel se aproxima de retorno ao Fluminense

Suspensão de Manoel acaba no dia 19 de fevereiro - (crédito: Mailson Santana/Fluminense FC) Jogada10 Jogada10

Após ficar oito meses longe dos gramados, Manoel está próximo de retornar Fluminense. A punição do zagueiro termina no dia 19 de fevereiro. O defensor, dessa forma, tem uma semana de treinos pela frente e depois pode defender as cores tricolores novamente. A informação é do “ge”.

Punição de Manoel

Após testar positivo para substância ostarina, Manoel recebeu uma punição da Conmebol em junho de 2023. O zagueiro, desse modo, se tornou desfalque do Fluminense nos últimos meses e não participou da fase final da Libertadores.

O exame aconteceu depois do jogo entre Fluminense e River Plate, no Maracanã, dia 2 de maio, pela fase de grupos da Libertadores. O zagueiro ficou no banco de reservas e sequer entrou em campo, mas acabou sendo sorteado pela Conmebol no vestiário.

LEIA MAIS: Joia do Fluminense é convocada para seleção do México

Retorno ao Fluminense

Em seguida, Manoel conseguiu provar que havia ingerido a substância de forma acidental, mas continuou punido pela Conmebol. O zagueiro, dessa forma, realizou atividades separadas dos companheiros nos últimos meses e só retornou aos treinos em dezembro de 2023.

Após viver momentos conturbados, Manoel está próximo de voltar ao Fluminense. O zagueiro, dessa forma, deve ser relacionado para os clássicos contra Flamengo e Botafogo, válidos pelo Campeonato Carioca. O defensor também está nos planos de Fernando Diniz para Recopa Sul-Americana, que acontece nos dias 22 e 29 de fevereiro.

Siga o Jogada10 nas redes sociais: Twitter, Instagram e Facebook.