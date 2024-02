Craques do futebol curtem folia na Sapucaí

Camarote foi palco de folia para jogadores do Flamengo e amigos - (crédito: Foto: Divulgação Caio Veríssimo) Jogada10 Jogada10

Várias personalidades do futebol brasileiro curtiram o carnaval na Marquês de Sapucaí, no primeiro dia de desfiles das escolas de samba do Grupo Especial. Assim, os flashes tinham direção certa: craques de times cariocas, treinadores, dirigentes.

Jogadores do Flamengo se reuniram com amigos para aproveitar juntos a folia num dos camarotes. Dessa forma, Arrascaeta, Wesley e Gerson estavam entre os foliões mais animados.

Samba e beijos para Arrascaeta e Léo Pereira

O craque uruguaio Arrascaeta e o zagueiro Léo Pereira levaram as suas mulheres para o Sambódromo. Assim, capricharam no chamego para as fotos.

V da vitória de presidente e técnico tricolores

O presidente do Fluminense, Mário Bittencourt, postou foto ao lado do treinador Fernando Diniz. Eles assistiram aos desfiles no mesmo camarote. Dessa maneira, não perderam a chance de lembrar do sucesso. E posaram fazendo o V da vitória, ainda em celebração pelo título da Libertadores de 2023.

Tem craque da Colina em camarote da Sapucaí

O Vasco também teve um representante de peso no setor mais exclusivo da avenida. O francês Payet, de calça branca e óculos escuros, estiloso, curtiu o carnaval carioca num camarote da Passarela do Samba.

Sem chuteira, mas com empolgação

E quem já pendurou as chuteiras em campo também mostrou muita vitalidade em outro palco: o camarote da folia. Ao lado da mulher, Léo Moura era um dos mais empolgados, apesar da denúncia contra a irmã dele, acusada de aplicar golpes no carnaval. Afinal, Lívia Moura está sob investigação pela venda de ingressos falsos para camarotes por cerca de R$ 5 mil por casal.

Siga o Jogada10 nas redes sociais: Twitter, Instagram e Facebook.