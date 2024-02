GH celebra chegada ao Corinthians: ‘Uma convocação’

Gustavo Henrique é apresentado no Timão - (crédito: Foto: Rodrigo Gazzanel) Jogada10 Jogada10

Após ser anunciado pelo Corinthians, Gustavo Henrique foi apresentado oficialmente para imprensa na tarde desta segunda-feira (12/02), no CT Joaquim Grava. O zagueiro, dessa forma, prometeu muita entrega dentro de campo e relembrou sua passagem pela Europa.

Gustavo Henrique é apresentado no Corinthians

“Teve o contato do Corinthians e não pensei duas vezes. Eu espero poder retribuir a confiança que eles demonstraram em mim. A torcida pode esperar um cara aguerrido, já joguei muitas vezes na arena e é uma atmosfera prazerosa. Então pode esperar muita entrega, não vai faltar profissionalismo. Vou me dedicar para que dê certo”, disse Gustavo Henrique.

“A passagem pela Europa foi boa, era um sonho que tinha na vida e tentei desfrutar ao máximo. Eu treinei com um treinador que tinha trabalhado no Brasil, é um jogo muito corrido e realizei um sonho da minha vida. Venho aqui desfrutar e jogar com alegria, apoio não vai faltar por parte da torcida”, completou Gustavo Henrique.

Em seguida, Gustavo Henrique relembrou propostas anteriores do Corinthians e afirmou que jogar no Timão é uma “convocação”. O zagueiro também confirmou que se sente 100% bem para estrear no clube.

“Quando fui para o Flamengo houve sondagem do Corinthians e do Palmeiras, mas tinha fechado com o Flamengo. Mas dessa vez foi totalmente diferente, jogar no Corinthians é uma convocação e você não pode dizer não”, afirmou Gustavo Henrique.

“Me sinto 100%, vinha jogando e treinando no Valladoid. Quando cheguei aqui constataram que eu tinha um desequilíbrio muscular, entraram em acordo com Valladoid para pagarem meu salário durante esse tempo. Me sinto preparado”, completou Gustavo Henrique.

Com passagens por Santos, Flamengo, Fenerbahçe e Real Valladolid, Gustavo Henrique é um dos reforços do Timão para 2024. O zagueiro, dessa forma, assinou contrato até o fim de 2025 e chega para reforçar o sistema defensivo alvinegro.

Confira outros trechos da entrevista

Passagem pelo Flamengo

“Os dois são um grande desafio, camisas que exigem muito dos atletas. Precisamos estar fortes. Quando cheguei ao Flamengo, era uma equipe já montada. Agradeço ao Corinthians pela confiança, mudou muita coisa e agora é seguir forte para conseguir nossos objetivos”.

Luta por titularidade

“Isso vai depender do nosso treinador, vem conversando bastante comigo. Afinal, são jogadores de qualidade. Ele trabalha bastante nossa linha defensiva e independentemente de quem estiver jogando vai dar conta do recado”.

Antônio Oliveira

“Ele chegou com um ânimo grande. É uma grande oportunidade que ele está tendo na carreira. A gente percebeu que tem um grande conhecimento, fez grandes trabalhos e espero que repita isso aqui. Me agrada jogar com três zagueiros ou linha de quatro, mas vamos estar sólidos defensivamente para ajudar na busca por resultados”.

